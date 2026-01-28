陳永陸 - 信置財務穩健 質優可吼 | 陸叔講股

在香港樓市穩步回暖的當下，信和置業（083）一直是我過去一直推薦長期持有的股份。集團憑藉多元化業務、審慎財務及ESG領導地位，不僅充分捕捉宏觀利好，更在銷售、租務及土地儲備上展現強勁表現。



首先是香港樓市展望正面，為信和置業提供堅實基礎。目前有六大利好因素支撐發展，當中包括政府吸引人才及留學計劃推升租務需求及租金；股市上揚、來港上市集資額全球領先、利息下調刺激用家及投資者入市；旅客增長帶動經濟；北部都會區加速發展；樓市氣氛正面，交投活躍。2025年樓價累升4.3%，一手成交突破2萬宗創紀錄，多間地產股升幅超越恒指，預示2026年樓市繼續穩健復甦。信置作為地產龍頭，高度受益此周期上行。



項目組合多元化 銷售強勁



其次是信置銷售業績亮眼。集團2025年全年售出2424伙住宅，合約銷量近年高位。截至今年1月15日，已售105伙套現逾8.1億元，加推售價上升，呈「價量齊升」。柏景峰自11月推售累售325伙，套現逾18.6億元，12月沽出141伙成新盤銷冠，受大手投資客追捧。柏瓏系列累售24伙套現逾1.7億元，北都發展帶動後續提價空間。凱柏峰重推後沽1048伙，銷售逾70億元，呎價最高20390元，投資客比例超過30%。ST.GEORGE'S MANSION全盤累售145伙套現逾112億元。2026年計劃推出約3744伙，包括柏瓏III、油塘柏景峰、將軍澳日出康城壓軸項目（2550伙）及土瓜灣重建項目。項目組合多元化，銷售管道暢旺，確保收入持續增長。



信置的土地儲備及財務穩健，強化長期價值。集團於2026年1月7日夥鷹君投得東九龍優質住宅用地，2025年8月以10.9億投得屯門海珠路用地。集團積極尋找機會增添儲備。財政審慎，截至2025年6月持淨現金約495億元，維持穩定派息，低負債、高現金確保在波動期具彈性及防禦性。



租務及酒店業務提供多元收入。住宅租金上升，出租率逾90%；商場出租率93%，屯門市廣場達97%，引入35新品牌，租金向上。全運會帶動第四季人流及營業額增10%。把握「粵車南下」提供充電、支付便利及新春藝術展覽。酒店聖誕新年入住率理想，提供相關優惠。這些措施減低對銷售依賴，增強抗周期能力。



另外，公司獲恒生可持續發展「AAA」最高評級，納入多個指數；MSCI「AAA」全球房地產前5%；香港中文大學大中華房地產業榜首，酒店業十強；《時代》全球最可持續企業之一，標普「最佳10%」。這些成就吸引ESG資金，推升股價。



總結而言，信置憑樓市復甦、強勁銷售、充裕土地、穩健財務、多元租務及ESG領導地位，為優質地產股。集團審慎策略及對香港前景信心，確保把握機遇。建議投資者中長期持有，預期2026年樓市向上將進一步帶動股價。



資深獨立股評人

陳永陸