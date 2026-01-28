聞風至 - 金山雲成交配合連抽兩棍 | 鮮股落鑊

港股經過個多星期的整固及蓄勢後，恒生指數昨日終於再度突破兩萬七大關並收於關上，為11月中以來首次。大市高開98點報26863點，隨後升幅擴大，並重上兩萬七關，最高曾見27188點，漲423點。收報27126點，升361點。全日成交金額2543.7億元。



金山雲（3896）有勢啟動新升浪，該股昨日一舉升穿7元、7.5元兩個關口，而且是連升兩棍，下站正向8元、9.45元兩大阻力進發。今個算勢有大成交配合，突破意欲強烈。



先解讀金山雲昨日的上升原因，消息面上，集團剛公布其在智算雲領域有新突破。據報，其智算平台金山雲星流已完成從資源管理平台向一站式AI訓練推全流程平台的戰略升級。市場認為，這舉動是為AI應用需求爆發作事前準備。



智算雲領域現新突破添憧憬



該平台不止是一個AI大模型，據國泰海通證券報告指，該平台實現了從異構資源調度、訓練任務故障自癒到機械人行業應用支撐、模型API服務商業化落地的全鏈路閉環支持近40種不同模型，包括Xiaomi MiMo、DeepSeek、Qwen3、Kimi等。



即是說，這個平台可應用於我們最熟識的一般邏輯推理，還可應用於機械人數據工程、智能汽車、仿真平台、模型訓練與部署等熱門的功能性用途。



這宗新消息出爐後，市場對金山雲的觀感正大幅改變，投行開始不再關注於集團尚未扭虧這個缺點，而是開始用「市銷率」去審視這間公司。廣發証券給予金山雲AI雲業務6倍市銷率，及非AI雲業務2倍市銷率，對應合理價值10.49元。維持「買入」評級。



「市銷率」在金融界又稱「市夢率」，原因非常直接，因為這指標並不是量度企業當下的盈利能力，而是量度市場願意為「未來的增長故事」（營收增長多少），而付出多少溢價。因此盈利已不是金山雲現在要做的事，市場的關注點開始落在金山雲的投資是否正確，也就是說，集團投資越大，市場反而越希望它「燒得其所」，簡單直接去想，即是燒錢可以換市值。若論燒錢的話，金山雲老闆雷軍確有其本事。



聞風至