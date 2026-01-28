Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 金山雲成交配合連抽兩棍 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股經過個多星期的整固及蓄勢後，恒生指數昨日終於再度突破兩萬七大關並收於關上，為11月中以來首次。大市高開98點報26863點，隨後升幅擴大，並重上兩萬七關，最高曾見27188點，漲423點。收報27126點，升361點。全日成交金額2543.7億元。

　　金山雲（3896）有勢啟動新升浪，該股昨日一舉升穿7元、7.5元兩個關口，而且是連升兩棍，下站正向8元、9.45元兩大阻力進發。今個算勢有大成交配合，突破意欲強烈。

　　先解讀金山雲昨日的上升原因，消息面上，集團剛公布其在智算雲領域有新突破。據報，其智算平台金山雲星流已完成從資源管理平台向一站式AI訓練推全流程平台的戰略升級。市場認為，這舉動是為AI應用需求爆發作事前準備。

智算雲領域現新突破添憧憬

　　該平台不止是一個AI大模型，據國泰海通證券報告指，該平台實現了從異構資源調度、訓練任務故障自癒到機械人行業應用支撐、模型API服務商業化落地的全鏈路閉環支持近40種不同模型，包括Xiaomi MiMo、DeepSeek、Qwen3、Kimi等。

　　即是說，這個平台可應用於我們最熟識的一般邏輯推理，還可應用於機械人數據工程、智能汽車、仿真平台、模型訓練與部署等熱門的功能性用途。

　　這宗新消息出爐後，市場對金山雲的觀感正大幅改變，投行開始不再關注於集團尚未扭虧這個缺點，而是開始用「市銷率」去審視這間公司。廣發証券給予金山雲AI雲業務6倍市銷率，及非AI雲業務2倍市銷率，對應合理價值10.49元。維持「買入」評級。

　　「市銷率」在金融界又稱「市夢率」，原因非常直接，因為這指標並不是量度企業當下的盈利能力，而是量度市場願意為「未來的增長故事」（營收增長多少），而付出多少溢價。因此盈利已不是金山雲現在要做的事，市場的關注點開始落在金山雲的投資是否正確，也就是說，集團投資越大，市場反而越希望它「燒得其所」，簡單直接去想，即是燒錢可以換市值。若論燒錢的話，金山雲老闆雷軍確有其本事。

聞風至

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
11小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
16小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
8小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
7小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
16小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
8小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
聞風至 - 擁智能農機概念 一拖展升浪 | 鮮股落鑊
港股繼續於兩萬七關前窄幅上落。恒生指數周一高開後曾倒跌130點報26619，其後一度回升至26911，漲162點。最終收報26765，升16點。全日成交金額增至2617億元。 　　市場終於意識到第一拖拉機股份（038）的智能農機概念，近日高盛首度給予一拖「買入」評級，目標價高達14元，相當於潛在升幅近5元或55%水平。預料在市場重審價值後，一拖會展開一場新升浪，值得留神。 　　本欄一路
2026-01-27 02:00 HKT
鮮股落鑊