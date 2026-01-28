Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 哈爾濱電氣估值有望重估｜開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
3小時前
產經 專欄
　　哈爾濱電氣（1133）盈利預告顯示，預計2025財年歸母淨利潤約26.5億元人民幣，較上年大幅增長57.2%，主要受到營收增長及產品盈利能力提升帶動。回顧2025年上半年，公司營業收入按年增長31.5%至227億元人民幣，歸母淨利潤增長101%至10.5億元人民幣，毛利率提升至12.05%，核心動力來自新能源為主的電力系統業務，該分部收入佔比達64.3%。細分看，煤電設備收入增長61.9%，核電設備收入增長68.7%，水電設備收入增長23.6%，新簽定單中煤電設備定單保持高位，核電定單雖因周期波動下滑，但中長期儲備仍具韌性。行業層面，中國「十五五」規劃推動電網投資，國家電網預計2026至2030年固定資產投資達4萬億元人民幣，年均投資超過8000億元人民幣，重點支持特高壓及數智化電網建設，同時可控型電源如煤電、核電需求回升，公司作為三大發電設備製造商之一，直接受益於政策驅動。

　　展望未來，公司2025至2027年淨利潤複合年增長率預計超過24%，煤電及核電設備交付進入高峰，海外EPC業務拓展增添動能，加上技術全鏈條優勢，增長確定性強。整體而言，公司基本面穩健，在政策利多下有望迎來估值重估。目標價25元，止蝕價18元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

鄧聲興 - 佑駕創新增長前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　佑駕創新（2431）為中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，憑藉卓越研發及商業化能力，以漸進式戰略開發L0至L4級智能駕駛方案，並創新布局智能駕駛、智能座艙及車路協同三大業務線，全方位賦能智能汽車。 　　佑駕創新近兩周股價表現亮眼，跑贏港股互聯網軟件板塊，交易活躍度顯著提升。核心業務突破方面，公司今年1月25日公告獲某知名車企超13億元智能駕駛定點定單，計劃2026年中啟動量產，驗
