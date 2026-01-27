Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温傑 - 百度升浪料未完 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　筆者昨日執筆時，百度（9888）股價雖然顯著下跌超過4%，但相信只是近月股價急升後的獲利回吐，後市料仍有回升機會。集團股價上升實源於多項利好因素，包括蘿蔔快跑（自動駕駛出行服務平台）持續落地不同市場、建議分拆崑崙芯於香港獨立上市，以及正式發布文心大模型5.0正式版。以估值計，其2026年的預測市盈率實為約20倍，以一間同時具有現時兩大投資概念（自動駕駛及人工智能）的企業而言，估值仍是低於同業。若集團再有好消息出現，又或是大市向上突破，百度股價都有望於整固後重拾動力。

　　筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

香港股票分析師
協會理事
温傑

最Hit
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
瑞士蓮朱古力蛋卷Threads爆紅！本地品牌珍懿坊出品 超市現貨極速沽清 網民評價兩極
飲食
12小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
18小時前
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
西環47歲父親駕車突暈倒 11歲仔從旁驚險控制近百米 撼七人車再撞欄停下
突發
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
TVB「不羈視帝」驚變住家男  街坊裝現身街市一抽二掕  一個原因疑目露凶光？
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
6小時前
3538970
53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
12小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
16小時前
更多文章
温傑 - 碧瑤在手合約豐富｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　碧瑤綠色（1397）是筆者持續跟進的股份之一，旗下主要有四大業務，當中以清潔，以及廢物處理及回收佔最高比重，分別佔總收入的79.6及10.7%。針對其清潔分部，集團於去年下半年中標政府海事處一份為期3年總值約1.5億元的「香港東部水域海上垃圾清理及處理服務」合約，標誌着其服務版圖成功由陸地拓展至海洋。另外，於去年6月30日，集團現存未到期合約總額約為30.99億元，其中約10.44億元將於去年
2026-01-23 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水