温傑 - 百度升浪料未完 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
筆者昨日執筆時，百度（9888）股價雖然顯著下跌超過4%，但相信只是近月股價急升後的獲利回吐，後市料仍有回升機會。集團股價上升實源於多項利好因素，包括蘿蔔快跑（自動駕駛出行服務平台）持續落地不同市場、建議分拆崑崙芯於香港獨立上市，以及正式發布文心大模型5.0正式版。以估值計，其2026年的預測市盈率實為約20倍，以一間同時具有現時兩大投資概念（自動駕駛及人工智能）的企業而言，估值仍是低於同業。若集團再有好消息出現，又或是大市向上突破，百度股價都有望於整固後重拾動力。
筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
香港股票分析師
協會理事
温傑
