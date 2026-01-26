黃德几 - （3888）金山軟件AI業務前景佳 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

金山軟件（3888）去年第3季度收入24.192億元人民幣，按年跌17%。其中辦公軟件及服務業務，主要為WPS Office貢獻63%收益約15.213億元，按年增長26%，毛利率維持高位80%。期內，純利2.131億元，按年跌48%；經調整利潤2.77億元，按年下降11%。業績下跌主要受遊戲業務疲軟及AI研發投入增加影響。辦公業務穩健增長，WPS Office用戶基數龐大，訂閱模式轉型順利，WPS AI等新產品正逐步貢獻。



技術上，早前反彈至33.68元高位遇到阻力，回落至20天線隨即反彈，MACD牛轉熊差距，走勢有待改善，未持有宜等低於50天線29.7元吸納，反彈阻力33.7元，跌穿28.7元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几