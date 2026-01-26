聞風至 - 有色礦業質優可吼 | 鮮股落鑊

資源板塊正進入估值大重審，這次重審背後的主力推手正是AI科技，另有電子化、新能源等引發的巨大需求，中國有色礦業（1258）在全球擁有大量銅和鈷等重要資源，預料將成為今次估值重審的主要受惠股之一。



據分析指，AI伺服器的耗銅量，是傳統伺服器的2至3倍；大型數據中心每年可消耗高達數千噸銅。當全球算力競賽演越烈，從美國到中國、從雲端巨頭到本地AI模型公司，大家都在瘋狂建機房、拉電纜、擴網絡。這些基建背後，最核心的原材料不是晶片，而是銅。新能源同樣推波助瀾。電動車、儲能、光伏、風電，每一個都是銅的重度使用者。電動車的耗銅量是燃油車的4倍以上，光伏與風電的電網升級更是銅需求的長期引擎。



美銀近日指，銅、銀、鋰、鋁和鎳等金屬的需求增長已不再具有周期性特徵，因為各經濟體正在重新構建其能源基礎設施。



中國有色礦業多年深耕非洲，尤其是贊比亞的銅與鈷礦，資源儲量大、品位高、成本具競爭力。更重要是，公司擁有完整的垂直整合產業鏈，從開採、選礦、濕法冶煉到銷售一條龍，這意味在價格波動時，公司能保持更穩定的利潤能力。



集團早前預估，於2025年首9個月，純利升13%至3.56億美元（折合約27.77億港元）。最新更有謙比希東南礦體於去年12月完成修復工作，於1月1日復產，預料可為集團帶來綜合銅產量48.4萬噸。



集團表示，全年預計自有礦產產銅約15.5萬噸；生產硫酸約90萬噸；生產液態二氧化硫約10萬噸；生產氫氧化鈷含鈷約600噸。



集團去年首3季盈利錄得雙位數增長，盈利增長勢頭明顯，今年再有礦場全面復產、產量恢復至正常水平，基本面較去年更勝一籌。配合AI、電動化與能源轉型帶動的結構性需求上升，銅價中線仍具支撐。中國有色礦業在資源、成本與產能三方面均佔優勢，若行業估值重審持續推進，集團今年再下一城的機會不低。



聞風至