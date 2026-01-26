Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 有色礦業質優可吼 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
32分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

資源板塊正進入估值大重審，這次重審背後的主力推手正是AI科技，另有電子化、新能源等引發的巨大需求，中國有色礦業（1258）在全球擁有大量銅和鈷等重要資源，預料將成為今次估值重審的主要受惠股之一。

　　據分析指，AI伺服器的耗銅量，是傳統伺服器的2至3倍；大型數據中心每年可消耗高達數千噸銅。當全球算力競賽演越烈，從美國到中國、從雲端巨頭到本地AI模型公司，大家都在瘋狂建機房、拉電纜、擴網絡。這些基建背後，最核心的原材料不是晶片，而是銅。新能源同樣推波助瀾。電動車、儲能、光伏、風電，每一個都是銅的重度使用者。電動車的耗銅量是燃油車的4倍以上，光伏與風電的電網升級更是銅需求的長期引擎。

　　美銀近日指，銅、銀、鋰、鋁和鎳等金屬的需求增長已不再具有周期性特徵，因為各經濟體正在重新構建其能源基礎設施。

　　中國有色礦業多年深耕非洲，尤其是贊比亞的銅與鈷礦，資源儲量大、品位高、成本具競爭力。更重要是，公司擁有完整的垂直整合產業鏈，從開採、選礦、濕法冶煉到銷售一條龍，這意味在價格波動時，公司能保持更穩定的利潤能力。

　　集團早前預估，於2025年首9個月，純利升13%至3.56億美元（折合約27.77億港元）。最新更有謙比希東南礦體於去年12月完成修復工作，於1月1日復產，預料可為集團帶來綜合銅產量48.4萬噸。

　　集團表示，全年預計自有礦產產銅約15.5萬噸；生產硫酸約90萬噸；生產液態二氧化硫約10萬噸；生產氫氧化鈷含鈷約600噸。

　　集團去年首3季盈利錄得雙位數增長，盈利增長勢頭明顯，今年再有礦場全面復產、產量恢復至正常水平，基本面較去年更勝一籌。配合AI、電動化與能源轉型帶動的結構性需求上升，銅價中線仍具支撐。中國有色礦業在資源、成本與產能三方面均佔優勢，若行業估值重審持續推進，集團今年再下一城的機會不低。

聞風至

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
聞風至 - 水泥股價殘 龍頭海螺值博 | 鮮股落鑊
外圍形勢又變，歐美緊張情況得到緩和，美股周三反彈，港股昨日則維持上落格局。恒生指數最終收報26629點，升44點。全日成交金額略降至2348.6億元。 　　內地經濟仍處低谷，急需中央繼續加大刺激以扶持內地投資氣氛，今年較重要的一個時間點應為4月，因預料有政治會議，以及中美元首會面兩大因素。在此之前，市場預期會有一輪規模較細、但具方向性的政策先行出台，目的在於托底投資氣氛，而基建板塊自然成為焦
2026-01-23 02:00 HKT
鮮股落鑊