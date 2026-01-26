伍一山 - 恒指守穩10周線仍可看好 | 有錢圖

大市連升3日，恒指上周五高開232點至26861，隨即攀至全日高位26895，升266點，其後升幅收窄，午前見全日低位26689，僅升60點，收報26749，升119點，高開低收呈陰燭。



以周線圖分析，恒指上周低位26363，高位26895，一周累跌95點，陰陽燭為陀螺，結合上一支高位陽燭，可視為利淡的「身懷六甲」形態。周線圖技術指標偏穩，MACD熊牛，熊差收窄；慢隨機指數維持買入訊號；9周RSI回落至60.72。保歷加通道橫行，通道頂（27115）仍是短期阻力之一。



恒指去年9月開始大致在25000至27500之間橫行，11月中跌近區間底部，上月由低位回升，前周升近頂部阻力，上周回吐但跌幅不大，10周線（26081）與20周線（26171）近乎重疊，是短線重要支持，守穩此關仍有機會試衝27500阻力，升破上望30000點；反之若然跌破，恒指或要再試區間底部25000水平。



重汽後抽整固候低吸納



國企指數上周五反彈46點收報9160，一周則累跌60點，周線技術指標偏穩，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持買入訊號，9周RSI報51.95守住中軸。國指周線陰陽燭為十字星，好淡於10周線（9074）和20周線（9205）之間爭持待變。



中國重汽（3808）下跌2%報32.28元，公司發布去年營運數據，其天然氣重卡累計銷售19.87萬輛，按年增長12%；新能源輕卡銷售1.6萬輛，大增390%。去年重汽出口重卡超過15萬輛，增長11%，連續21年高踞中國重卡出口首位。走勢上，股價去年11月開始於高位橫行整固，上周三以大陽燭升破橫行區頂部，MACD雙牛利好，但上周五升至33.80元後掉頭倒跌，估計是作後抽整固，可候回吐至30.8元買入，目標價36元，跌破30元止蝕。



伍一山