彭丽婷 - 零碳北都成智慧城市新典範 | 零碳築跡

隨《北部都會區發展策略》由藍圖進入落實階段，香港正迎來一個前所未有的城市發展機遇。這個以「國際創科新城」為目標的規劃，不僅關乎土地與住房，更拋出一個重要命題：香港將打造一個怎樣的未來城市樣板？答案或許就在「零碳」與「智能」這兩個關鍵詞，而元朗「零碳智能空間」及相關產業聯盟，正好為這願景提供一個具體示範。

北部都會區並非傳統新市鎮，而是被賦予推動創新科技、促進職住平衡與綠色生活的戰略角色。這意味規劃之初已要超越「先建設、後治理」的舊模式，將可持續發展與智慧管理寫入發展基因。零碳智能聯盟正正發揮這方面的價值，匯聚了從綠色能源、智慧建築、人工智能物聯網（AIoT）等完整產業鏈條，展現城市系統解決方案。

在實踐層面，北都建設可從三方面結合零碳智能理念。首先，能源系統應推動去中心化及智能化，借鑑零碳智能空間的模式，廣泛應用分散式可再生能源（如太陽能建築一體化）及微電網，並透過AI演算法改良協調，減低對傳統電網的依賴，打造韌性低碳基礎。其次，建造與運維要實現全周期數碼化，從規劃開始構建數碼孿生模型，結合智慧工地、BIM（建築資訊模型）和綠色建材等技術，令設計、施工至管理全流程實現數碼化及低碳化，提升效率並積累數據資產。此外，生活模式亦要「綠色互聯」，配合生態走廊與濕地公園規劃，將零碳智能理念延伸至交通系統（如電動化與智能調度）、水資源循環、垃圾分類等，運用物聯網數據驅動，推動低碳生活，打造智慧生態社區。

對香港而言，北都是一個重要的城市創新「實驗場」。零碳智能聯盟能把分散的前沿技術整合為可落地、可複製的城市模組，先行先試，為市民帶來優質生活環境，同時建立一套適合高密度城市的綠色智慧城市標準。「香港方案」一旦成熟，將成為大灣區甚至國際同類城市的寶貴參考。

總括而言，北都的建設正回應時代命題：在氣候變化和科技革命下，國際大都市應如何轉型？香港正將零碳智能從單一示範空間，提升為發展核心，嘗試繪出一個經濟活力、宜居宜業與生態永續兼備的未來之城。

零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷