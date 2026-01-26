Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 零碳北都成智慧城市新典範 | 零碳築跡

零碳築跡
零碳築跡
彭丽婷
30分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　隨《北部都會區發展策略》由藍圖進入落實階段，香港正迎來一個前所未有的城市發展機遇。這個以「國際創科新城」為目標的規劃，不僅關乎土地與住房，更拋出一個重要命題：香港將打造一個怎樣的未來城市樣板？答案或許就在「零碳」與「智能」這兩個關鍵詞，而元朗「零碳智能空間」及相關產業聯盟，正好為這願景提供一個具體示範。

　　北部都會區並非傳統新市鎮，而是被賦予推動創新科技、促進職住平衡與綠色生活的戰略角色。這意味規劃之初已要超越「先建設、後治理」的舊模式，將可持續發展與智慧管理寫入發展基因。零碳智能聯盟正正發揮這方面的價值，匯聚了從綠色能源、智慧建築、人工智能物聯網（AIoT）等完整產業鏈條，展現城市系統解決方案。

　　在實踐層面，北都建設可從三方面結合零碳智能理念。首先，能源系統應推動去中心化及智能化，借鑑零碳智能空間的模式，廣泛應用分散式可再生能源（如太陽能建築一體化）及微電網，並透過AI演算法改良協調，減低對傳統電網的依賴，打造韌性低碳基礎。其次，建造與運維要實現全周期數碼化，從規劃開始構建數碼孿生模型，結合智慧工地、BIM（建築資訊模型）和綠色建材等技術，令設計、施工至管理全流程實現數碼化及低碳化，提升效率並積累數據資產。此外，生活模式亦要「綠色互聯」，配合生態走廊與濕地公園規劃，將零碳智能理念延伸至交通系統（如電動化與智能調度）、水資源循環、垃圾分類等，運用物聯網數據驅動，推動低碳生活，打造智慧生態社區。

　　對香港而言，北都是一個重要的城市創新「實驗場」。零碳智能聯盟能把分散的前沿技術整合為可落地、可複製的城市模組，先行先試，為市民帶來優質生活環境，同時建立一套適合高密度城市的綠色智慧城市標準。「香港方案」一旦成熟，將成為大灣區甚至國際同類城市的寶貴參考。

　　總括而言，北都的建設正回應時代命題：在氣候變化和科技革命下，國際大都市應如何轉型？香港正將零碳智能從單一示範空間，提升為發展核心，嘗試繪出一個經濟活力、宜居宜業與生態永續兼備的未來之城。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
彭丽婷 - 低碳新帳本：企業利潤與可持續未來 | 零碳築跡
　　在經典商業敘事中，企業的首要目標是創造利潤。然而，當全球氣候變化警號響起，企業的資產負債表已經納入了更宏大的維度：不僅對股東負責，更要對環境與社會承擔責任。過去10年，中國提出「雙碳」目標，構建「1+N」政策體系，勾勒出經濟增長與碳排放脫鈎的路徑。對於碳排放主體─製造業而言，綠色轉型已成為無可避免的必修課，亦關乎企業的未來生存。 　　對製造企業來說，這場轉型既是責任，也是挑戰。企業必須徹
2026-01-19 02:00 HKT
零碳築跡