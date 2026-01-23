郭家耀 - 信置財務穩派息吸引 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

本地樓價出現轉勢，中原城市領先指數去年上升4.7%，扭轉之前3年的下跌趨勢。根據土地註冊處錄得的住宅買賣合約登記數字，2025年共錄得62832宗，涉及金額達5198.3億元，較2024年分別上升18.3%及14.4%，顯示今次樓價上升有實際交投量支持。



隨着美國聯儲局重啟減息步伐，按揭供款壓力有望減輕。市場普遍預期今年有進一步減息空間，有助推動自置物業及買樓收租的需求。政府放寬投資入境計劃對住宅投資要求，以及其他各項吸引人才措施，帶動樓市的需求升溫。美元走勢轉弱，港元資產吸引力提升，加上股市上漲帶來的財富效應，亦有利樓市表現。



信和置業（083）去年銷售成績突出，並手持多項優質盤源，近月更成功投得位置優越的土地補充儲備，為未來銷售成績奠定基礎。信置的財務情況健康，持續派息吸引，屬行業之首選對象。入巿價11元，目標價13.5元，止蝕價10元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀