輪商精選 - 百度三連升 留意「21551」 | 窩輪熱炒特區

百度（9888）股價近日走勢轉強，周三錄得三日連升，即市曾突破155元，創2023年8月以來新高。消息面上，百度旗下蘿蔔快跑與阿聯酋自動駕駛出行公司AutoGo宣布，在阿布達比正式啟動面向公眾的全無人駕駛商業化運營，這是蘿蔔快跑首次在海外推出全無人駕駛出行服務。市場憧憬自動駕駛業務國際化有望為公司帶來潛在增長動力。百度在AI業務推動下的轉型趨勢逐漸明朗，AI功能加速整合至百度現有移動互聯網服務，帶動營運效率提升。



如預期正股將繼續上行可留意百度購「21551」，行使價201.08元，實際槓桿約6.8倍，2026年4月20日到期。如看淡正股後市可留意百度沽「20715」，行使價113.78港元，實際槓桿約4.2倍，2026年7月23日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



