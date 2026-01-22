尹商基 - 香港建造學院×教育及職業博覽：探索建造新世代 | 商貿先鋒

香港正積極發展成為國際專上教育樞紐與高端人才匯聚高地。早前與香港建造學院院長楊文武博士談及此議題時，我曾請教業界應如何為此做好準備。



楊博士指出，縱觀全球，優質人才普遍具備四大共通特質：國際視野、創新思維、靈活適應力及卓越語言能力，這些特質正與香港人才的優勢高度契合。他強調，香港能夠培育如此出色的人才，實在有賴於本地長期積累的教育培訓實力，以及「背靠祖國、聯通國際」的獨特優勢。



以香港建造學院的人才培訓為例，學院一直致力培育具專業技術、理論基礎、安全意識及創新能力的新一代建造人才，同時把「匠心、匠魂、匠技、匠行」的工匠精神融入課程設計，強調技能與態度並重。楊博士透露，為備戰今年9月在上海舉行的2026年世界技能大賽，學院除於上水院校設立培訓基地，提供完善設備與模擬實境訓練外，亦與5個中國國家集訓基地簽訂技術培訓合作備忘錄，讓學員能使用國家級先進設施並接受專家指導。此外，學院亦與廣州市輕工技師學院等開展交流活動，分享職業教育經驗，持續提升培訓質量。



推動創新是人才培育先決條件



香港建造學院與多間本地及海外大學或專上院校合作，建立由證書到學位的「一條龍」進修階梯；並獲香港學術及職業資歷評審局授予學科範圍評審資格，可自行評審部分課程資歷。學院亦於2025年推出「未來建造英才課程」，課程結合倫敦帝國學院、北京清華大學等頂尖學府的資源，協助學員拓展國際視野與領導力，推動行業創新。



學院亦積極參與今年教育及職業博覽，致力推廣建造業的科技應用、創新課程及STEAM教育發展。今屆博覽匯聚來自全球23個國家及地區的參展機構，楊博士觀察到近年訪客有年輕化趨勢，包括學院在內，許多展位加入大量互動體驗元素，有效吸引新血入行。



適逢博覽踏入35周年，香港作為「國際專上教育樞紐」，歷屆展覽已成功吸引來自德國、法國等海外機構表達合作意向。香港建造學院今年的展位亦全面升級，以建造業數碼科技為主題，展示多項機械人技術及互動體驗，包括測量及放樣機械人、遙控駕駛天秤系統、人形機械人及機械狗等。並設有STEAM工藝工作坊及AI照相亭等互動體驗，全面呈現學院的專業形象與建造業的多元創新。學院亦安排土木工程監工高等文憑畢業生現場分享學習心得與在職進修經驗，展現「邊工作、邊增值」的職業發展可能性。



筆者認為，香港要發展成國際專上教育樞紐與國際高端人才集聚高地，不僅是政策藍圖，更需要社會各界共同推動，而教育及職業博覽正好實踐這一願景。



香港貿發局「教育及職業博覽」於今天起至星期日，假香港會議展覽中心舉行，為教育機構、政府部門及私營企業提供一個寶貴的平台，與公眾人士接觸，提供升學及就業資訊。



尹商基