陳永陸 - 譚木匠業務多元 前景可期 | 陸叔講股

譚木匠（837）以「譚木匠」品牌聞名，主要產品包括手工木梳、鏡子、飾品等傳統工藝品，融合中國文化元素，以品牌影響力和多元化銷售渠道，在消費品行業中，維持了穩定的增長軌跡。截至2024年底，譚木匠在中國內地共有1245間加盟店，其中購物中心店佔比達70.3%，三代店形象佔比達55%，莫蘭迪形象佔比達42.4%。近年來，譚木匠積極推進品牌升級，例如2025年10月在北京三里屯開設旗艦店，旨在提升品牌形象並擴大高端消費群體。



線下業務是公司收入主力，2024財年，公司實現收入5.05億元（人民幣，下同），按年增長1.2%；淨利潤1.71億元，雖略為下降1.4%，但基本每股盈利達68.9仙，末期股息36.63港仙，顯示出良好的派息能力。進入2025年，上半年業績進一步向好：收入達2.88億元，增長9.4%；股東應佔利潤1.09億元，增長13.2%。這反映公司銷售回暖和成本控制有效，公司擁有人應佔溢利為1.09億元，按年增長13.2%，每股基本盈利約43.8仙。這一業績得益於加盟店銷售增長和線上渠道擴張，儘管宏觀環境挑戰存在，但毛利率維持穩定。



積極推進品牌升級



事實上，公司線上業務通過電商平台實現快速增長，這種雙渠道策略幫助公司抵禦市場波動，特別是在疫情後消費復甦階段。公司還注重產品創新，如推出限量版文化主題梳子，滿足年輕消費者的個性化需求。整體而言，譚木匠的業務模式穩健，品牌忠誠度高，在工藝品細分市場佔據領先位置。



譚木匠近期涉及江蘇省句容物業買賣合同糾紛訴訟，終審裁決院駁回了公司的再審申請，物業帳面價值可能需沖銷，但公司強調自身為守約方，將尋求檢察院監督或最高人民法院申訴等救濟途徑，董事會承諾維護股東權益。對公司的潛在影響可能是遷出物業涉及搬遷成本及對行政職能造成暫時干擾。儘管訴訟帶來不確定性，但影響有限，不改公司長期價值。譚木匠的基本因素依然是堅實：業務多元化、財務穩健、增長前景樂觀，是消費股中的穩健選擇。



資深獨立股評人

陳永陸