聞風至 - 憧憬息率升 人保值得留意 | 鮮股落鑊

內險今年「開紅門」在望，中國人民保險集團（1339）卻從1月份高位7.63元跌至昨日收報6.65元，累跌近1元或12%，走勢嚴重跑輸大市，但考慮到管理層透露將股息率納入回饋股東的行動當中，或成為刺激其股價上升的新動力。



中國人民保險集團是內地最大險企之一，涵蓋財險、壽險及健康險業務。在今年首3季，中國人保營業總收入達5209.9億元（人民幣，下同），按年增長10.9%，純利則增長28.9%至468.22億元，基本每股收益1.06元。期內保險服務收入達4313.39億元，較去年同期增長6.8%，加權平均淨資產收益率為16%，較去年同期上升1.8個百分點。從數字可以見到，內地投資環境好轉，為人保業績帶來不錯的上升推動力，純利按年增長28.9%，亦是憧憬其派息提升的潛在主因之一。於2025年中期業績，集團宣派中期股息0.075元（折合約0.0822港元），按年多派近19%。



高盛近日發表報告，透露該行分析員與人保及財險（2328）管理層見面的內容。報告指，人保集團的長期目標是為股東提供可持續的每股股息增長，並會將股息率納入考量。



回望過去3個完整財年（2022至2024年），人保派息金額分別為約0.166元、0.156元及0.18元，相當於派息比率約28%、31%及19%。其中，2024年財年是集團中斷兩年中期股息後，重新派息中期股息的開始。



單以2024年財年的派息金額計，集團最新作價相當於股息回報率約2.9厘水平，只能算是正常的派息水平，若是集團將派息比率上調至40%水平，則其股息回報率可望輕鬆超越5厘水平，吸引力大增。這不僅提振股東回饋，還可引來長線資金關注，打開其價值重估的契機。



聞風至