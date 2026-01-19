Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - （1038）長建具防禦性可吼 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　長江基建（1038）牽頭財團出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）交易進展順利，此項交易將帶來理想的入帳收益，累計回報約為2015年收購價的兩倍。公司持有UK Rails 65%股權，該資產過去十年提供穩定現金流，防禦性強勁。另外，集團受益於全球綠色轉型及基建需求上升，多元化資產組合提供穩定現金流，防禦性高，適合在經濟波動期持有。隨着資本重新配置及潛在併購，2026年業績料更強勁。建議於現價附近買入，預期股價穩步上行。

　　技術上，1月13日升至62.7元高位獲利回吐，跌至20天線隨即反彈，走勢維持良好，未持貨可考慮56元吸納，中線目標看65元，若跌穿53.6元止蝕。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
22小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前
更多文章
黃德几 - 攜程被查同程受惠｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　攜程集團（9961）作為內地在線旅遊服務行業龍頭，但因涉嫌濫用市場支配地位，被市場監管總局立案調查，同時爆出員工離職短信烏龍事件，引發市場關注。 　　然而，從基本面分析，這些事件對公司核心業務影響有限。攜程主營酒店預訂、機票銷售和旅遊套餐，受益於中國經濟復甦和消費升級。2025年全年業績顯示，攜程營收增長超過20%，受惠國際旅遊恢復和內地短途遊熱潮。調查雖可能帶來罰款（預計不超營收10%
2026-01-15 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水