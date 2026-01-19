黃德几 - （1038）長建具防禦性可吼 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

長江基建（1038）牽頭財團出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）交易進展順利，此項交易將帶來理想的入帳收益，累計回報約為2015年收購價的兩倍。公司持有UK Rails 65%股權，該資產過去十年提供穩定現金流，防禦性強勁。另外，集團受益於全球綠色轉型及基建需求上升，多元化資產組合提供穩定現金流，防禦性高，適合在經濟波動期持有。隨着資本重新配置及潛在併購，2026年業績料更強勁。建議於現價附近買入，預期股價穩步上行。



技術上，1月13日升至62.7元高位獲利回吐，跌至20天線隨即反彈，走勢維持良好，未持貨可考慮56元吸納，中線目標看65元，若跌穿53.6元止蝕。



Usmart盈立證券

研究部執行董事

筆者為證監會持牌人

黃德几