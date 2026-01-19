聞風至 - 機械人概念黑馬首程可取 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機械人概念股躍躍欲動，首程控股（697）經過近年多次入股或投資機械人相關初創公司，已經變身成一隻既有停車場業務提供穩定現金流，又有多項機械人投資在手、猶如一隻機械人概念股。隨着全球機械人產業加速商業化落地，這間央企背景的公司憑藉全產業鏈布局，有望成為機械人板塊的黑馬。

　　首程原為首鋼國際，後轉型基礎設施資產管理，公司停車場業務穩健，管理逾100萬個車位，提供穩定現金流。集團近年積極切入機械人領域，通過基金投資及生態構建，變身「機械人概念ETF」。以現價計，首程動態市盈率達30倍、收益率逾2厘、市帳率近1.3倍，估值上並不便宜。考慮到其手上擁有多項初創投資，潛在價值實遠超其現時估值。

　　其中最為人熟識的當然要數宇樹科技，其為內地知名度最高的人形機械人初創公司之一，據報這間初創公司準備最遲於今年第二季上市，意味首程快將有一筆投資的價值將會體現。

　　另外尚有銀河通用專門研發工業及醫療多功能機械臂，聚焦醫療手術及工業自動化應用；雲鯨清潔機器人品牌，聚焦家用智能設備，如智能掃地機械人；沃蘭特一間專注於飛行及地面機械人整合，公司入股支持其產品落地，如醫療及教育應用。

　　首程管理層早前曾向媒體透露，集團至今管理基金已在機械人產業上投資逾20億元人民幣，涉及約20間公司。更預告包括宇樹科技在內，將有四間被投企業啟動上市。從走勢上來看，首程在2元水平已橫行一段時間，下方支持力十足，加上投資目標上市在即，值博率開始浮現。公司憑藉穩健現金流及機械人生態，短線受投資新聞及回購刺激，中線受益被投企業上市的潛在利好消息。

