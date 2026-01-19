彭丽婷 - 低碳新帳本：企業利潤與可持續未來 | 零碳築跡

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
7小時前
產經 專欄
　　在經典商業敘事中，企業的首要目標是創造利潤。然而，當全球氣候變化警號響起，企業的資產負債表已經納入了更宏大的維度：不僅對股東負責，更要對環境與社會承擔責任。過去10年，中國提出「雙碳」目標，構建「1+N」政策體系，勾勒出經濟增長與碳排放脫鈎的路徑。對於碳排放主體─製造業而言，綠色轉型已成為無可避免的必修課，亦關乎企業的未來生存。

　　對製造企業來說，這場轉型既是責任，也是挑戰。企業必須徹底告別高耗能、高排放的舊模式，將低碳理念深度融入產品設計、供應鏈管理及生產流程之中。這不僅是對國家政策的回應，更是構建未來競爭力的核心。但現實挑戰不容小覷：綠色技術升級需要巨額投入，低碳供應鏈有機會推高短期成本，尋找穩定綠色能源同樣困難。利潤與環保的短期拉鋸，成為不少企業的煩惱。

　　在這種格局下，香港的角色越見重要。作為國際金融中心，香港不止是旁觀者，更應主動成為推動企業綠色轉型的「方案集成商」與「價值轉換器」。香港可憑藉成熟的金融體系，創設及吸引多元綠色金融產品，例如綠色債券、ESG投資基金等，將國際資本精準引導致內地製造業的低碳轉型專案，緩解企業資金壓力。同時，香港具備連接內地與國際市場的優勢，有能力協助企業將減排成果轉化為資產，並推動建立與國際接軌且適合本地發展的綠色標準與認證體系，降低企業進入全球綠色供應鏈的門檻與成本。

　　近年來，香港逐步發揮作為綠色科技與人才「催化平台」的作用。如元朗「零碳智能空間」及其背後的「零碳智能聯盟」等產業平台，正是將智慧能源管理、低碳建材等前沿技術，從概念落實為可驗證、可複製的集成系統，為企業提供真實樣板，大大降低試錯成本與認知門檻，加速創新技術的產業化應用。

　　最終，企業與地球的可持續發展已成同一命題。香港的機遇，在於發揮自身金融和國際化優勢，將國家碳中和承諾轉化為企業可見、可算的發展路徑。這不僅是對國家戰略的回應，更是香港強化自身價值、引領未來的重要角色。當金融力量投向地球修復，利潤帳簿上，將記錄下最長遠的價值。

零碳智能聯盟秘書長
