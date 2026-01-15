Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 易鑫異動值博率高 | 鮮股落鑊

聞風至
4小時前
產經 專欄
港股再度未能於27000關上站穩，恒指昨日曾升249點，見27097點，惜高位遇阻，更曾掉頭倒跌68點，報26780點。最終收報26999點，升151點，與27000關僅1點之遙。全日成交金額更進一步增至3403.9億元，創近兩個半月新高。

　　阿里系先「升」奪人，阿里巴巴（9988）再升逾5%，阿里健康（241）更勁升近19%，反映市場熱錢正追逐科企龍頭系內的優質股，以此思路推敲，騰訊系亦要留神，騰訊控股（700）旗下易鑫集團（2858）近幾個交易日見股價異動，走勢上有躍躍欲破的勢頭。

　　先從股價講起，易鑫於上周有完成試底跡象，低見2.27元，近4個交易日隨大市反彈近22%，跑出勢頭已初步確立，下一步有望向上挑戰去年12月高位3.2元水平，博反彈空間充足。

　　近期的好消息方面，主要是港交所在12月9日正式推出其首隻港股指數，易鑫成為首批入選的成分股之一。

短線有望挑戰3.2元

　　另一方面則有中國汽車流通協會公布的好消息，該協會宣布，2025年二手車市場交易規模突破2000萬輛大關，創歷史新高。據懂車帝聯合中汽信科發布的《年輕用戶二手車消費洞察報告》指出，二手車成為越來越多年輕人的第一輛車，因單價集中在5萬至10萬元（人民幣，下同）之間，而且購車渠道高度網上化與平台化，亦有助促成年輕用戶的交易。

　　易鑫是內地汽車交易平台的龍頭股，於去年第3季，集團汽車交易數目（涵蓋新車及二手車）達23.5萬筆，按年增長22.6%，增速超越市場整體。期內融資總額達212億元，其中二手汽車融資額達121億元，按年升51.3%，可見集團在二手車市場表現出色。

　　據集團披露，2025年第3季二手車融資業務佔比達56.9%，較2024年同期的13.1%，明顯大幅提升。

　　2025年上半年，易鑫收入增長22%，純利增長33.9%，按現有資訊來看，集團的業績表現仍處於增長當中，而新一年度的「國補」政策已經落地，對汽車消費形成直接刺激。

　　作為「汽車+金融」的平台股，易鑫最新作價相當於其動態市盈率約18.6倍，相對於「醫療+AI」平台股阿里健康已經暴增至60倍水平，易鑫值博率明顯優勝。

聞風至

鮮股落鑊