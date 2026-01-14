Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭偉新 - 大麥娛樂升破阻力 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
彭偉新
4小時前
產經 專欄
　　大麥娛樂（1060）為綜合文娛平台，業務涵蓋線下票務、現場娛樂內容、IP衍生業務及電影製作，其中IP衍生業務約佔26%。集團透過與三麗鷗等品牌合作，強化IP擴展及客戶粘性。隨着內地演出市場復甦及消費升級，票務與IP需求持續上升，線下票務成為核心增長動力。公司整合400多個IP，並應用虛擬拍攝、數字人及「燈塔AI」提升效率。未來計劃拓展東南亞、日本及韓國市場，長線增長潛力可期。股價自去年4月低位0.445元見底回升，成功突破50天線阻力後持續上升，達1.37元的最高點後回落。股價反覆跌至0.8元水平剛好返回整個升浪總升幅的61.8%，近日反彈並升破50天線阻力。投資者可在0.92元買入，只要未失守0.88元，可繼續上望1.15元。

　　本人並沒持有股份及相關衍生產品之權益。

