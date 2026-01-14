陳永陸 - 健倍苗苗財務穩 攻守兼備 | 陸叔講股

香港整體零售市場漸見改善，惟消費力仍見壓力，加上預期內地跨境電商競爭加劇，在2026年開局要謹慎選股，應以業績較好的作為選股首要條件。健倍苗苗（2161）去年就交出一份讓投資者眼前一亮的全年業績，期內收入8.58億元，按年增長7.7%；經營溢利2.54億元，大升23.2%；母公司股東應佔溢利1.95億元，增長23.4%；每股基本盈利23.95仙。更引人注目的是，公司把年度派息從上年的9.55仙大幅加碼122.5%至21.25仙（包括中期9.75仙及末期11.5仙），派息總額達1.74億元，年度化股息率已超過8%。這份成績不僅超出市場預期，也凸顯公司在中藥及非處方藥領域的韌性與成長潛力。



併購紅利逐步兌現



公司全年增長的動力，主要來自何濟公、保濟丸、飛鷹活絡油三大老字號的強勢表現。品牌藥分部（以何濟公為主）收入增長12.3%至2.82億元，品牌中藥分部（保濟丸為旗艦）增長10.8%至4.73億元，合計佔比高達89%。保濟丸「撕開即服」新包裝在電視、戶外及社交媒體的立體營銷下，成為爆款，特別在內地旅客回流及本地節慶消費旺季中大放異彩；何濟公則透過贊助《中年好聲音3》、張敬軒代言及尖沙咀巨型廣告牌，成功年輕化品牌形象，抓住中年及年輕客群。期內毛利率從51.6%躍升至59%，得益於公司果斷優化產品組合，砍掉低毛利第三方跨境電商品項（內地收入從1.69億降至1.42億），讓自有高毛利品牌佔比進一步提升，材料成本同期下降15.5%，成本控制精準到位。



上半年完成的併購紅利在下半年逐步兌現：收購天喜堂藥廠90%股權，大幅強化中藥生產線；全購健福堂中醫集團，快速拓展中醫診症服務。此外，增持李眾勝堂及Quinwood的非控股權益，將持股比例分別提升至71.9%及92%，鞏固控制權。無形資產由上年底的8.17億增至10.14億元，商譽與品牌價值同步上漲，為盈利增長注入新動能。較對上年度的收入7.97億元、純利1.58億元，本年度收入完成107.7%的增長，純利更達123.4%。派息方面，上年度總派9.55仙，本年度21.25仙，派息比率顯著提升，反映管理層對現金流與前景的強大信心。健康保健品分部雖因產品重組收入微降5.3%至0.83億，但Oncotype DX乳癌基因檢測的穩定增長，已部分抵銷影響。



自2025年11月中期業績公布後，公司股價在12月中旬觸底後反彈，距離52周高位3.2元仍有空間。事實上，市場對品牌中藥賽道樂觀，近期內地旅客持續回流，加上香港政府推廣中醫藥政策，年輕一代對養生接受度提升，公司中醫師專屬電商平台上線在即，將成為全新增長點。



短期來看，農曆新年傳統旺季將至，若內地流量維持強勢，保濟丸與何濟公仍有雙位數潛力。中期來看，跨境電商自有品牌在天貓國際、京東持續亮眼，何濟公止痛退熱散穩居內地銷量前列。長期來看，中醫診症與濃縮顆粒業務將受益政策紅利，配合大灣區融合，空間廣闊。期末現金3.55億元，淨資本負債率僅17.1%，全部以港元計價，利息風險低。應收帳大部分在6個月內，周轉高效。在宏觀不確定性猶存的環境下，財務可靠，是防守進攻兼備的優質股份，值得中長期持有。



資深獨立股評人

陳永陸