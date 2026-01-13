鄧聲興 - 快手整體前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

快手（1024）近期受惠於旗下AI視頻生成模型「可靈」在海外市場的爆發式增長，市場對其AI商業化能力重估，帶動估值修復與資金集中流入。升浪動力主要來自「可靈」AI憑藉「動作控制」功能在海外社交平台掀起創作熱潮，從韓國蔓延至全球，成為國產AI出海新爆款。「可靈」AI的升級將推動海外市場用戶認可與營收提升，可能抬升快手2026財年營收預期，其營收預測為2025年逾1.4億美元，2026年約2.3億至2.4億美元。



公司動態方面，「可靈」AI已完成重大升級，推出多模態創作引擎「可靈O1」，並在韓國等市場登頂應用榜首，企業端客戶貢獻佔比超過40%，同時AI賦能核心業務，帶動線上營銷服務消耗超過30億元人民幣，廣告轉化率提升。



展望未來，增長引擎強勁，「可靈」AI有望成為獨立增長曲線，廣告與電商收入年複合增長率達13%，海外市場戰略聚焦東南亞與拉美，海外收入佔比有望提升至10%，整體前景樂觀。目標價92元，止蝕價68元。



筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興