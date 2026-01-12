朱紅 - 阿里止跌反彈 留意「23760」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
7小時前
　　阿里巴巴（9988）獲券商唱好，研報對阿里未來6至12個月交易前景持樂觀看法，預期股價將克服短期獲利壓力，並在「雲業務+生成式AI」變現拐點更明朗後獲重新評級。阿里股價上周五止跌反彈，一度重越10天及20天線高見149.5元。如看好阿里可留意認購證「23760」，行使價159.98元，實際槓桿5倍，今年6月到期；如看淡阿里可留意認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　小米集團（1810）董事長雷軍表示，2026年小米技術創新可望迎來全新突破，有望在一款終端產品上使用自研晶片、自研OS、自研AI大模型，同時機械人事業也會有新進展。小米股價持續偏軟，跌至37.8元低位附近徘徊。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿7倍，今年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

朱紅 - 中芯逆市向好 敲「21283」 | 窩輪熱炒特區
　　中芯國際（981）獲券商看好，指其是中國人工智能本地化的關鍵支持者，因先進邏輯晶片需求將保持強勁，對中國晶片設備企業持積極看法，預料中國晶片自給率預計2027年將提升至3成。中芯股價逆市向好，升至75元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「21283」，行使價95.05元，實際槓桿5倍，今年5月到期。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「21097」，行使價68.88元，實際槓桿4倍，今年5月到期。
2026-01-09 02:00 HKT
