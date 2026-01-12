Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - AI未玩完美圖值博 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

筆者繼續思考今年應該要重點觀察的股份名單，AI板塊當然是今年的重中之重，但這板塊的分類甚廣，要如何精選有潛力跑出的股份實不容易，而說到「AI應用」的話，美圖公司（1357）應是不可遺漏的一員。

　　本欄去年初已指出美圖的強勁潛力，去年4月29日的文章已提到，美圖是AI熱潮中盈利能見度最好的一員。因公司的盈利增長勢頭已經出現，2022年扭虧賺9414萬元（人民幣，下同）、2023年大賺3.78億元、2024年再下一城賺8.05億元；在2025年上半年已錄得純利3.97億元，按年升3成，純利增長勢頭銳不可當。

　　其後在5月份，集團與阿里巴巴（9988）達成戰略合作，並獲得後者2.5億美元的可轉債投資。消息更引發美圖進入新升浪，股價從4元（港元，下同）水平，一路升至12.56元才見頂回落，現價回吐近36%，近日在7元水平成功打底，開始組織反彈勢頭。

　　最新消息方面，美圖在12月31日宣布已完成向阿里巴巴發行2.5億美元可轉債，大行開始發表報告唱好該股。大摩報告指，若阿里完全行使其可換股債，將持有美圖6.82%的股份，成為其第三大股東。該行認為此次進展為正面消息，預期美圖與阿里巴巴的合作將進一步深化，尤其在電子商務設計領域可產生強大的協同效應。

　　在中資科企當中，阿里是發展AI最積極的公司，其在2024年9月宣布開源其AI大模型，近年更將AI技術融入高德地圖等應用場景，實行以「AI+補貼」的雙重策略試圖挑戰美團（3690）在生活消費市場的主導地位。

　　綜合盈利動能、AI技術落地速度及戰略股東加持三大因素，美圖已從單純工具型公司，躍升為具備清晰商業模式與高增長能見度的AI應用股代表。阿里在模型開源與場景落地上的積極部署，更為美圖帶來技術與生態雙重推力，其今年表現料能再下一城，值得期待。

聞風至

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
19小時前
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
一周星星｜曾志偉總結TVB任期得失：呢方面我0分 坦言身體「差咗好多」 大爆一事永成遺憾
影視圈
9小時前
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
阮兆輝兒子離婚丨阮德鏘前妻曾封「江若琳師妹」 甘做家庭主夫被嘲撈唔掂 曾擁12座駕封敗家星二代
影視圈
16小時前
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
李龍基首爆曾為王青霞被捕：要守行為2年  揭為女方聘5名律師豪花數十萬  仍肯定對方為人：唔係貪我錢
影視圈
15小時前
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人
影視圈
15小時前
央視發布《沒聽錯！「南天門計劃」正照進現實》的文章。
「南天門計劃」要來了？ 十萬噸級空天母艦+88架空天戰機
即時中國
17小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
20小時前
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
恒生月底退市尋找替代股 專家稱滙豐估值貴 點名兩ETF、1隻高息股
投資理財
3小時前
更多文章
聞風至 - 越秀地產實力雄厚趁低吸 | 鮮股落鑊
美股道指及標普衝高後回落，港股亦告連吐兩日，恒生指數低開156點後，曾一度失守兩萬六關，低見25960點，挫達498點。最終收報26149點，跌309點。全日成交金額2682.7億元，連續4日高於兩千億元。 　　市場仍然期望內房「出大招」，本欄早前已指出《求是》雜誌一篇文章所引發的漣漪效應，目前市場樂觀預期似在升溫，內房股越秀地產（123）亦是可以一吼之選，該股是少數仍然有盈利的內房股之一，
2026-01-09 02:00 HKT
鮮股落鑊