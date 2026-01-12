聞風至 - AI未玩完美圖值博 | 鮮股落鑊

筆者繼續思考今年應該要重點觀察的股份名單，AI板塊當然是今年的重中之重，但這板塊的分類甚廣，要如何精選有潛力跑出的股份實不容易，而說到「AI應用」的話，美圖公司（1357）應是不可遺漏的一員。



本欄去年初已指出美圖的強勁潛力，去年4月29日的文章已提到，美圖是AI熱潮中盈利能見度最好的一員。因公司的盈利增長勢頭已經出現，2022年扭虧賺9414萬元（人民幣，下同）、2023年大賺3.78億元、2024年再下一城賺8.05億元；在2025年上半年已錄得純利3.97億元，按年升3成，純利增長勢頭銳不可當。



其後在5月份，集團與阿里巴巴（9988）達成戰略合作，並獲得後者2.5億美元的可轉債投資。消息更引發美圖進入新升浪，股價從4元（港元，下同）水平，一路升至12.56元才見頂回落，現價回吐近36%，近日在7元水平成功打底，開始組織反彈勢頭。



最新消息方面，美圖在12月31日宣布已完成向阿里巴巴發行2.5億美元可轉債，大行開始發表報告唱好該股。大摩報告指，若阿里完全行使其可換股債，將持有美圖6.82%的股份，成為其第三大股東。該行認為此次進展為正面消息，預期美圖與阿里巴巴的合作將進一步深化，尤其在電子商務設計領域可產生強大的協同效應。



在中資科企當中，阿里是發展AI最積極的公司，其在2024年9月宣布開源其AI大模型，近年更將AI技術融入高德地圖等應用場景，實行以「AI+補貼」的雙重策略試圖挑戰美團（3690）在生活消費市場的主導地位。



綜合盈利動能、AI技術落地速度及戰略股東加持三大因素，美圖已從單純工具型公司，躍升為具備清晰商業模式與高增長能見度的AI應用股代表。阿里在模型開源與場景落地上的積極部署，更為美圖帶來技術與生態雙重推力，其今年表現料能再下一城，值得期待。



聞風至