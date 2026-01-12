劉偉利 - 從Tempo紙巾看優勢 | 巨B講投資

在德國超市拿起一包當地生產的得寶紙巾，指尖傳來的柔軟觸感竟有些陌生。這款自1960年代就伴隨香港人成長的紙巾，回到它的原鄉，質地卻最為輕柔。後來比較，內地版本最為堅韌，而香港買到的，恰好在兩者之間，既柔軟又有韌性，用慣了，便覺得那是最妥帖的平衡。



這小小的差異，映照出一個品牌跨越半世紀的全球漂流記。它從德國出發，第一站亞洲就落腳香港，後來進軍龐大的中國市場，卻因定位過高而黯然退場。它被美國寶潔收購，又轉售給瑞典集團，最終其大中華區的命運交到了中資企業維達國際手中。每一次易主與進退，都是一次對新市場的「站邊」與調整，試圖在本地化與全球標準間找到那個微妙的平衡點。



這不禁讓人想到當下的世局與投資。過去，像香港紙巾那般「中庸」的特質，不極端，兼容並蓄，往往能在複雜的環境中穩健生存，左右逢源。然而，當世界的對話愈發趨向極左與極右的對壘，非此即彼的壓力無所不在，那個不偏不倚的中間地帶反而變得狹窄且艱難。這並非中庸之道失效，而是環境逼你必須更清晰地審視自己的位置。



投資亦是如此。面對高度不確定的未來，模棱兩可、既看好又看淡的態度，往往令人陷入決策癱瘓。與其如此，不如坦然選擇一個自己深信的方向：可以是長期看好某個趨勢，也可以是堅定看淡某個領域。重要的或許不是方向百分之百正確——這世上本就沒有絕對的預言——而在於你為這個選擇所建構的整套邏輯與防線。



這套邏輯，包括了嚴謹的風險管理，更關鍵的是注碼控制。你看好一個未來，但絕不押上全部身家；你看淡一個行業，也懂得適時避開而非盲目對抗。就像那紙巾，無論在何地被生產，其核心功能從未改變，變的只是適應當地濕度、習慣的柔韌比例。投資的本質，亦是在波動的世界裏，守護自己資本的「核心功能」，並根據環境的變化，調整防守與進取的「比例」。最終，讓你在堅持己見的同時，保有穿越周期的韌性。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

