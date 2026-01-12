彭丽婷 - 智能安老：以科技守護銀髮 | 零碳築跡

香港與全球一樣，正面對人口老化的嚴峻挑戰。當社會討論多聚焦於資源壓力時，技術賦能正帶來新望：如何讓長者在獲得照顧的同時，仍能保有尊嚴、自主和社會連結？這是安老產業升級，更是對優質晚年生活的重新定義。



以元朗「零碳智能空間」為例，參觀者不僅能了解綠色建築與，還能看到由聯盟成員展示的智慧安老解決方案。這些創新包括毫米波雷達、紅外感測器等，能無接觸地監測長者呼吸、心率與跌倒等異常狀態，並即時發出預警，比傳統緊急呼叫拉繩更及時、更有尊嚴。物聯網藥物管理系統剛提醒服藥，同步資料至家屬及醫護端。香港部分院舍已利用智慧床墊監測離床情況，以預防夜間跌倒；而日本、北歐等地，陪伴機械人及AI對話系統已成長者日常，減輕孤獨感。



智慧安老更深層的意義，在於推動從「被動照護」到「主動健康管理」的轉變。未來系統能整合生命體徵、活動及睡眠數據，通過演算法預警健康風險，使早期介入成為可能。智慧環境亦可自動調節燈光、溫度，甚至引導長者進行認知訓練遊戲，提升生活品質，同時潛在減低長期醫療開支。



當然，技術只是工具。智慧安老旨在解放護理人員，讓他們從繁重瑣事中抽身，投入更多心靈關懷和康復陪伴。科技帶來的高效管理與安全底線，最終是為了守護和釋放人性中最珍貴的部分。



展望未來，香港憑藉高度城市化、科技應用成熟及對優質生活的追求，有潛力成為智慧安老的典範。當我們在元朗「零碳智能空間」見證創新方案落地，看到的不僅是技術進步，更是一個訊號：一個更安全、更自主、更富關懷的銀髮社會，正逐步成形，為人口老化帶來積極回應。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷