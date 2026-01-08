Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 港商以玩具展對接「一帶一路」可持續發展機遇 | 商貿先鋒

商貿先鋒
商貿先鋒
尹商基
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

香港玩具業一直致力推動可持續發展，我今日介紹的香港紙品玩具商鵬利（Panley），早着先機把握綠色商機，公司藉參與香港貿發局「香港玩具展」，以香港的展覽與物流樞紐優勢力拓國際市場，成功進軍泰國和印尼等「一帶一路」市場。

　　鵬利從事紙品玩具超過20年，公司以香港為總部，並在深圳設廠，推出多個益智拼圖、棋盤遊戲系列，產品暢銷於歐美、澳洲等市場。

　　鵬利（香港）有限公司高級銷售經理羅手兵表示，「我們的重點產品『Learning Kitds』結合STEAM教育理念，讓孩童寓學習於娛樂，並體驗環保。為此，我們採用符合FSC森林認證的紙料作為產品原料，產品均符合歐盟的安全標準。」

商貿配對服務促成合作簽新定單

　　為了進一步把香港玩具品牌深入國際不同市場，公司過去積極參與大型展覽，自2002年起參與貿發局玩具展。

　　羅手兵坦言，業界面對多項環球經濟不明朗因素，當前正面臨內卷鬥價，公司正全力開拓「一帶一路」市場。「『一帶一路』市場是我們的新目標，我們期望與更多初創公司合作。去年貿發局玩具展期間，我們在該局的協助下，參與了4場商貿配對服務，認識了來自捷克、西班牙、泰國和印尼的潛力客戶，更促成與兩家來自泰國和印尼的企業合作，為當地消費者提供教育類和STEAM產品。」

　　去年玩具展為公司帶來「一帶一路」東南亞市場約10%的定單增長，「我們對參展成果很滿意，除了獲取新定單，也更了解東南亞和『一帶一路』市場，當地市場對教育玩具有一定需求，用家群的數量和消費力也十分可觀。」

新設「潮玩館」開放公眾互動

　　今年香港玩具展、香港嬰兒用品展與香港國際文具及學習用品展，將於下周一（1月12日）起，一連4天於香港會議展覽中心舉行。玩具展更首設「潮玩館」（Pop & Play），匯聚約150個潮玩IP，更有IP推出「會場首發」及「全球限量」的珍品，亦設有多個打卡熱點。「潮玩館」將同步開放予業界買家及公眾，促進更多跨界別及跨行業合作。

尹商基

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
11小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
9小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
10小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
8小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
12小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
7小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
11小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
11小時前
更多文章
國際設計大師陳幼堅擔任展覽創意總監。
尹商基 - 香港意大利聯乘加速「引進來×走出去」 | 商貿先鋒
香港特區政府去年公布了《文藝創意產業發展藍圖》，其中提出建立「國際平台」促進中外文化藝交流。由文創產業發展處（文創處）贊助、香港貿發局主辦的DesignInspire 2025正好延續藍圖願景，將意大利設計與香港國際貿易平台緊密銜接。今年我最關注兩個策展單元：陳幼堅（Alan Chan）的「BOTTEGA HONG KONG」與Chilai Howard（鄭智禮）的「TINY STUDIO」。兩者
2025-12-04 02:00 HKT
商貿先鋒