尹商基 - 港商以玩具展對接「一帶一路」可持續發展機遇 | 商貿先鋒

香港玩具業一直致力推動可持續發展，我今日介紹的香港紙品玩具商鵬利（Panley），早着先機把握綠色商機，公司藉參與香港貿發局「香港玩具展」，以香港的展覽與物流樞紐優勢力拓國際市場，成功進軍泰國和印尼等「一帶一路」市場。



鵬利從事紙品玩具超過20年，公司以香港為總部，並在深圳設廠，推出多個益智拼圖、棋盤遊戲系列，產品暢銷於歐美、澳洲等市場。



鵬利（香港）有限公司高級銷售經理羅手兵表示，「我們的重點產品『Learning Kitds』結合STEAM教育理念，讓孩童寓學習於娛樂，並體驗環保。為此，我們採用符合FSC森林認證的紙料作為產品原料，產品均符合歐盟的安全標準。」



商貿配對服務促成合作簽新定單



為了進一步把香港玩具品牌深入國際不同市場，公司過去積極參與大型展覽，自2002年起參與貿發局玩具展。



羅手兵坦言，業界面對多項環球經濟不明朗因素，當前正面臨內卷鬥價，公司正全力開拓「一帶一路」市場。「『一帶一路』市場是我們的新目標，我們期望與更多初創公司合作。去年貿發局玩具展期間，我們在該局的協助下，參與了4場商貿配對服務，認識了來自捷克、西班牙、泰國和印尼的潛力客戶，更促成與兩家來自泰國和印尼的企業合作，為當地消費者提供教育類和STEAM產品。」



去年玩具展為公司帶來「一帶一路」東南亞市場約10%的定單增長，「我們對參展成果很滿意，除了獲取新定單，也更了解東南亞和『一帶一路』市場，當地市場對教育玩具有一定需求，用家群的數量和消費力也十分可觀。」



新設「潮玩館」開放公眾互動



今年香港玩具展、香港嬰兒用品展與香港國際文具及學習用品展，將於下周一（1月12日）起，一連4天於香港會議展覽中心舉行。玩具展更首設「潮玩館」（Pop & Play），匯聚約150個潮玩IP，更有IP推出「會場首發」及「全球限量」的珍品，亦設有多個打卡熱點。「潮玩館」將同步開放予業界買家及公眾，促進更多跨界別及跨行業合作。



尹商基