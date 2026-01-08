Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 醫藥股落鑊 中生製藥可吼 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

美股周二全面造好，道指及標普雙雙創新高，分別向五萬點及七千點大關邁進。然而，港股連升三日過後，周三卻是先行回氣。恒生指數昨日低開109點，報26601點，其後跌幅擴大，最低曾見26313點，挫達397點。最終收報26458點，跌251點。全日成交金額稍稍回落至2761.3億元。

　　港股衝高後回吐，但以筆者的觀察來看，資金的積極性正在提升，有幾隻重點觀察的股份三扒兩撥便已重上相對合理的價位，是市場游資在去年底獲利後，開始回流港股的一個訊號，除了昨日提過的機械人的「賣鏟人概念股」，醫藥題材相信會是今年的重點之一，龍頭股之一的中國生物製藥（1177）必定要留神。

　　AI技術的發展正處於強勁爆發階段，各行各業正受惠AI賦能帶來的益處與正面作用，生物製藥行業尤為突出。據分析指，AI可加速藥物發現過程，縮短早期篩選時間達40%至50%，並大幅將分子設計時間縮減，預計到2025年底為製藥業創造350億至410億美元（折合約2730億至3198億港元）的年度價值。

積極把握AI浪潮

　　中國生物製藥作為醫藥行業龍頭，正積極把握這波AI浪潮，強化其在創新藥物領域的領導地位。公司擁有完整的產業鏈，從研發到製造再到銷售一體化。

　　在2025年11月，集團董事會主席謝其潤在公開演講時指出，面對產業發展的黃金周期，中國生物製藥正在以戰略併購與自主創新為雙輪驅動，實現從傳統藥企向創新藥企的成功轉型。未來3年，公司將進入創新成果爆發期，預估2027年創新產品數量將突破30個。謝其潤表示，隨着國內創新藥的快速發展，中國醫藥產業的併購轉折點已經到來，未來或將見證更多的聚焦在尖端技術的精準併購。

　　集團在去年上半年錄得中期純利達33.9億元人民幣，按年升12.3%，是去年全年純利增長50.1%的高基數下繼續錄得增長。

　　在基本面穩健、研發動能強化，加上AI技術全面滲透帶來的效率紅利下，市場對中國生物製藥的長線價值有望重新評估。若公司在併購與創新管線上持續兌現承諾，並在未來兩三年迎來新產品湧現，其估值或正處於重估前夕。

聞風至

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
11小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
9小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
10小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
8小時前
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
佘詩曼遭近距離拍攝掀走光疑雲 胸前位置「離奇凸起」惹爭議 網民熱討細節反應兩極
影視圈
12小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
7小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
11小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
11小時前
更多文章
聞風至 - 速騰聚創破位值得留神 | 鮮股落鑊
踏入新一年，筆者近日不斷思考有甚麼題材是必定要放在自己倉底，機械人概念應是其中一個鐵膽，單看近日各大機械人概念股宣布推出的新產品，又或是踢西瓜的宣傳片，就知道這板塊今年的熱度未退，其中速騰聚創（2498）昨日更見突破橫行勢頭，值得留神。 　　機械人這個紅海戰場正處於白熱化階段，領軍AI行業的OpenAI最新發布新一代家務人形機械人「Neo」，定價2萬美元（約15.6萬港元）。老實說，以香港計
2026-01-07 02:00 HKT
鮮股落鑊