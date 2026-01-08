聞風至 - 醫藥股落鑊 中生製藥可吼 | 鮮股落鑊

美股周二全面造好，道指及標普雙雙創新高，分別向五萬點及七千點大關邁進。然而，港股連升三日過後，周三卻是先行回氣。恒生指數昨日低開109點，報26601點，其後跌幅擴大，最低曾見26313點，挫達397點。最終收報26458點，跌251點。全日成交金額稍稍回落至2761.3億元。



港股衝高後回吐，但以筆者的觀察來看，資金的積極性正在提升，有幾隻重點觀察的股份三扒兩撥便已重上相對合理的價位，是市場游資在去年底獲利後，開始回流港股的一個訊號，除了昨日提過的機械人的「賣鏟人概念股」，醫藥題材相信會是今年的重點之一，龍頭股之一的中國生物製藥（1177）必定要留神。



AI技術的發展正處於強勁爆發階段，各行各業正受惠AI賦能帶來的益處與正面作用，生物製藥行業尤為突出。據分析指，AI可加速藥物發現過程，縮短早期篩選時間達40%至50%，並大幅將分子設計時間縮減，預計到2025年底為製藥業創造350億至410億美元（折合約2730億至3198億港元）的年度價值。



積極把握AI浪潮



中國生物製藥作為醫藥行業龍頭，正積極把握這波AI浪潮，強化其在創新藥物領域的領導地位。公司擁有完整的產業鏈，從研發到製造再到銷售一體化。



在2025年11月，集團董事會主席謝其潤在公開演講時指出，面對產業發展的黃金周期，中國生物製藥正在以戰略併購與自主創新為雙輪驅動，實現從傳統藥企向創新藥企的成功轉型。未來3年，公司將進入創新成果爆發期，預估2027年創新產品數量將突破30個。謝其潤表示，隨着國內創新藥的快速發展，中國醫藥產業的併購轉折點已經到來，未來或將見證更多的聚焦在尖端技術的精準併購。



集團在去年上半年錄得中期純利達33.9億元人民幣，按年升12.3%，是去年全年純利增長50.1%的高基數下繼續錄得增長。



在基本面穩健、研發動能強化，加上AI技術全面滲透帶來的效率紅利下，市場對中國生物製藥的長線價值有望重新評估。若公司在併購與創新管線上持續兌現承諾，並在未來兩三年迎來新產品湧現，其估值或正處於重估前夕。



聞風至