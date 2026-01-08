黃德几 - 紫金黃金國際前景亮麗｜開工前落盤/頭條名家本周心水

紫金黃金國際（2259）早前發盈喜，預計2025年純利潤約15至16億美元，按年大幅增長212%至233%，較上年同期約4.81億美元大幅躍升，第四季隱含利潤達5.95至6.95億美元，較第三季度3.85億美元顯著提升。



業績大幅增長主要受三個因素驅動，礦產金產量按年增加至約46.5噸（2024年約38.9噸，不含波格拉金礦），產量增長直接推升收入；礦產金銷售價格按年上漲，受益全球金價高企（2025年現貨金價累升逾60%）；2025年完成併購的兩個在產金礦項目（如哈薩克斯坦Raygorodok金礦）貢獻盈利，強化成本優勢及資源整合。



集團宣布2026年度礦產金產量計劃為57噸，按年增長約22.6%，目標反映集團擴張信心，憑藉母公司紫金礦業（2899）支持及海外8座金礦資源，全球黃金儲量及產量分別排第九及第十一，未來產能釋放潛力巨大。



地緣政治風險持續緊張，各國央行繼續增持黃金，聯儲局今年最少有兩次25點至減少空間，成為支撐金價的重要原因。



技術上，早前升至158.8元高位有獲利回吐，近日於20天水平上落，未持有可考慮後低50天線水平附近142元吸納，中線目標170元，不跌穿135元可以繼續持有。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几

