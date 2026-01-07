聞風至 - 速騰聚創破位值得留神 | 鮮股落鑊

踏入新一年，筆者近日不斷思考有甚麼題材是必定要放在自己倉底，機械人概念應是其中一個鐵膽，單看近日各大機械人概念股宣布推出的新產品，又或是踢西瓜的宣傳片，就知道這板塊今年的熱度未退，其中速騰聚創（2498）昨日更見突破橫行勢頭，值得留神。



機械人這個紅海戰場正處於白熱化階段，領軍AI行業的OpenAI最新發布新一代家務人形機械人「Neo」，定價2萬美元（約15.6萬港元）。老實說，以香港計，一個外傭最低工資也增至5100元，15.6萬元只是兩年半的薪金而已。國貨機械人方面，先是小鵬（9868）的女性機械人行Catwalk，繼而見到即將來港上市的宇樹科技，其機械人凌空踢爆西瓜表演。



筆者認為，一批機械人的「賣鏟人概念股」不容忽視，所謂「賣鏟人概念股」，其實源自淘金潮時代的經典比喻：在一場熱潮中，真正最穩賺不賠的，往往不是落場挖金的人，而是賣鏟子、賣工具、賣補給品的那群企業。放到今天的機械人產業亦然：在眾多品牌爭奪「誰能造出最像人、最能幹機械人」的同時，真正能長期受惠的，反而是那些提供底層技術、核心零件、感測系統、算力平台、驅動模組的公司。



至於那間機械人品牌能真正跑出，其實並不重要，更重要是這些機械人都離不開激光雷達、馬達等重要零件。



速騰聚創的車規級激光雷達已成功打入多間新能源車企供應鏈，從比亞迪（1211）、理想（2015）、小鵬到海外品牌，都能見到速騰的身影。速騰聚創亦非靠單一產品吃飯，公司在智慧交通、物流倉儲、工業自動化等領域的應用亦相當成熟。



從股價走勢來看，速騰聚創昨日已見升穿38元短期阻力，下站正挑戰45元大阻力位，若成功突破可再試去年高位53.5元。



