陳永陸 - 養成儲蓄習慣 穩健理財 | 陸叔講股

理財之道不在於追逐高回報，而在於穩健，量力而為。最新公布的「香港人『儲蓄安全感』指標調查」結果，我不禁感慨，連續第8年的調查，顯示大家在動盪的經濟環境下，越來越重視儲蓄作為安全網的角色，與我過往反覆強調的存款概念不謀而合。調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額首次突破一萬大關，達到10100元，比去年升3%創新高。這數字讓我欣慰，因為它反映逾67%的市民維持儲蓄習慣，當中75%選擇銀行活期或定期存款作為主要方式。這正中我一貫的理財哲學下懷：存款不是為賺大錢，而是為保本和應付不時之需。我一直認為，千萬別盲目追逐高息產品，記住「回報越大，風險越大」賺了息卻蝕了匯率本金，那叫「賺息而蝕水」，最終得不償失。相反，香港的銀行存款有最高80萬元法定保障，這是穩健基礎，讓大家存得安心。長期規劃應該是這樣：閒置資金放在穩定存款，逐步累積安全網，避免借錢投資放大風險。



值得一提是年輕一代的調查發現，18至29歲受訪者有儲蓄習慣的比例高達89%，當中32%更定下年內儲蓄目標，平均每月儲蓄10900元，高於整體水平；他們的「安全感」評分也達56.9分，在各組別中名列前茅。年輕人意欲積極，遠勝我們那一代，但我要提醒大家：儲蓄不是盲衝，要結合風險評估。起步時別急於投資高風險股票，先築好存款基石。調查中，54%受訪者相信自己能達成27.9萬元的年內目標，但記住「量力而為」。再看家長群組，這次調查特別深入探討育有10歲或以下子女的父母，發現近8成有儲蓄習慣，每月平均儲蓄12100元，比5年前升4成；他們需要116萬元才有足夠「安全感」，高於整體的102萬。6成家長更為每名子女額外儲蓄226萬，主要用於教育開支。這讓我想起「養兒一百歲，長憂九十九」的古訓，家長的財務規劃確實更需前瞻。



整體而言，港人的「安全感」評分升至54.3分，創近4年新高；76%受訪者評分達50分或以上。這顯示大家在疫情和地緣政治不穩下，儲蓄意識按年提升，正如存保會主席劉燕卿所言，市民傾向穩健方式如銀行存款。我完全同意：存款保障計劃不僅守護大家的錢，更強化心理安全，讓人敢存敢計劃。這調查證明港人越來越懂「存得安心」的道理，理財是馬拉松，不是短跑；安全感來自穩健習慣，而非一夜暴富。希望這分享能啟發大家，繼續築好自己的金融堡壘！



資深獨立股評人

陳永陸