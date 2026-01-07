Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 中國宏橋目標價41元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　中國宏橋（1378）昨日強勢突破，股價飆升逾6%，收報35.26元，創上市以來新高。公司作為全球領先的鋁製品生產商，業務覆蓋鋁合金、鋁錠及加工產品，並在中國、東南亞等多地布局，具備完整產業鏈優勢。近期倫鋁突破每噸3000美元，滬鋁亦站上2.4萬元人民幣關口，主要受供應緊張預期推動。莫桑比克Mozal鋁廠即將停產消息加劇市場對電解鋁供應穩定的憂慮，加上全球PMI回暖帶動需求增長，供需緊平衡格局持續，鋁價易漲難跌，行業利潤空間有望進一步擴張。華創證券指出，全球鋁庫存維持低位，對價格形成有力支撐，若美國因電力問題減產，鋁價彈性或更顯著。

　　中國宏橋不僅擁有前列的電解鋁產能，更透過幾內亞鋁土礦資源及西芒杜鐵礦項目深化海外布局，保障原料供應並拓展盈利來源。公司持續推動高分紅及回購，紅利資產屬性日益凸顯，在行業景氣周期中有望核心受益。展望後市，短期鋁價強勢及供應憂慮仍為催化劑，中長期則看好其成本控制與資源整合能力，投資者可關注鋁價走勢及公司分紅政策，把握行業紅利機遇。目標價看41元，止蝕價28元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

最Hit
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
8小時前
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
18小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染。網圖
食安中心籲不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21個批次嬰幼兒配方奶粉 疑或受蠟樣芽孢桿菌污染（附批次資料）
社會
8小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
陳百祥爆佘詩曼驚天秘密：係我提攜佢出嚟 揭四屆視后家庭細節 8年前曾積怨阿佘公然「問候」阿叻
陳百祥爆佘詩曼驚天秘密：我提攜佢出嚟  揭四屆視后家庭細節  8年前曾積怨阿佘公然「問候」阿叻
影視圈
13小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
12小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
17小時前
更多文章
鄧聲興 - 臥安機器人目標價125元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　臥安機器人（6600）股價強勢突破，昨日一度飆逾27%，高見118元，較招股價累漲近6成，成交活躍反映市場對其稀缺價值的認可。公司定位全球領先的AI具身家庭機器系統供應商，憑「運動+陪伴+執行」三線產品矩陣，已打入日本、歐美等高階市場。技術護城河尤為堅實，手握超過三百項全球專利，核心團隊深耕機器視覺與神經控制網絡，實現毋須改造家居的「外掛式」自動化解決方案，此創新路徑顯著降低普及門檻。公司近3
2026-01-06 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水