鄧聲興 - 中國宏橋目標價41元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中國宏橋（1378）昨日強勢突破，股價飆升逾6%，收報35.26元，創上市以來新高。公司作為全球領先的鋁製品生產商，業務覆蓋鋁合金、鋁錠及加工產品，並在中國、東南亞等多地布局，具備完整產業鏈優勢。近期倫鋁突破每噸3000美元，滬鋁亦站上2.4萬元人民幣關口，主要受供應緊張預期推動。莫桑比克Mozal鋁廠即將停產消息加劇市場對電解鋁供應穩定的憂慮，加上全球PMI回暖帶動需求增長，供需緊平衡格局持續，鋁價易漲難跌，行業利潤空間有望進一步擴張。華創證券指出，全球鋁庫存維持低位，對價格形成有力支撐，若美國因電力問題減產，鋁價彈性或更顯著。



中國宏橋不僅擁有前列的電解鋁產能，更透過幾內亞鋁土礦資源及西芒杜鐵礦項目深化海外布局，保障原料供應並拓展盈利來源。公司持續推動高分紅及回購，紅利資產屬性日益凸顯，在行業景氣周期中有望核心受益。展望後市，短期鋁價強勢及供應憂慮仍為催化劑，中長期則看好其成本控制與資源整合能力，投資者可關注鋁價走勢及公司分紅政策，把握行業紅利機遇。目標價看41元，止蝕價28元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

