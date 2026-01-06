Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 臥安機器人目標價125元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
3小時前
產經 專欄
　　臥安機器人（6600）股價強勢突破，昨日一度飆逾27%，高見118元，較招股價累漲近6成，成交活躍反映市場對其稀缺價值的認可。公司定位全球領先的AI具身家庭機器系統供應商，憑「運動+陪伴+執行」三線產品矩陣，已打入日本、歐美等高階市場。技術護城河尤為堅實，手握超過三百項全球專利，核心團隊深耕機器視覺與神經控制網絡，實現毋須改造家居的「外掛式」自動化解決方案，此創新路徑顯著降低普及門檻。公司近3年營收複合增速達49%，毛利率連續攀升至54.2%，穩居行業首位，2025年上半年更迎來盈利拐點，印證其從規模擴張向質量盈利的戰略轉型成功。公司將於2026年1月推出首款人形家庭機器人H1，主打衣物整理、餐具清洗等複雜任務，標誌着從單品智能邁向生態系統的關鍵一步。在全球家庭機械人市場爆發與商業化拐點雙重驅動下，臥安憑藉先發優勢、技術厚度及盈利能見度，有望持續領跑賽道，成為資金布局智能革命的核心標竿。目標價125元，止蝕價92元。

　　筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

更多文章
鄧聲興 - 吉利具重估空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　吉利汽車（175）2026年目標銷量345萬輛，配合政策支持、智能化提速及海外產能擴張，估值目前約12倍預測市盈率，低於行業平均，具重估空間。集團憑藉技術儲備、品牌矩陣及全球化布局，在行業整合期中佔據有利位置，業績與估值雙重提升可期。目標價22元，止蝕價16元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2026-01-05 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水