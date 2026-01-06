鄧聲興 - 臥安機器人目標價125元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

臥安機器人（6600）股價強勢突破，昨日一度飆逾27%，高見118元，較招股價累漲近6成，成交活躍反映市場對其稀缺價值的認可。公司定位全球領先的AI具身家庭機器系統供應商，憑「運動+陪伴+執行」三線產品矩陣，已打入日本、歐美等高階市場。技術護城河尤為堅實，手握超過三百項全球專利，核心團隊深耕機器視覺與神經控制網絡，實現毋須改造家居的「外掛式」自動化解決方案，此創新路徑顯著降低普及門檻。公司近3年營收複合增速達49%，毛利率連續攀升至54.2%，穩居行業首位，2025年上半年更迎來盈利拐點，印證其從規模擴張向質量盈利的戰略轉型成功。公司將於2026年1月推出首款人形家庭機器人H1，主打衣物整理、餐具清洗等複雜任務，標誌着從單品智能邁向生態系統的關鍵一步。在全球家庭機械人市場爆發與商業化拐點雙重驅動下，臥安憑藉先發優勢、技術厚度及盈利能見度，有望持續領跑賽道，成為資金布局智能革命的核心標竿。目標價125元，止蝕價92元。



筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興