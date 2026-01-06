朱紅 - 小米好淡爭持 留意「23341」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）董事長雷軍在新年直播中表示今年挑戰不少，並透露今年電動車出貨量目標為55萬輛，券商研究報告指低於市場預期的60萬至70萬輛。小米表現反覆，先升後跌至10天線在約39.5元附近好淡爭持。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，今年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22284」，行使價27.8元，實際槓桿6倍，今年6月到期。



金融監督管理總局數據顯示，去年首11個月保險業總計實現保費收入57629億元人民幣，按年增長7.6%。其中，人身險公司實現保費收入41472億元，按年增長9.1%。中國人壽（2628）股價造好，曾升至29.88元創近年新高。如看好中國人壽，可留意中壽認購證「21674」，行使價36.66元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡中國人壽，可留意中壽認沽證「21675」，行使價20元，實際槓桿5倍，今年9月到期。



另外，有報道指快手（1024）旗下AI模型可靈在海外市場備受歡迎，在韓國圖形和設計類應用中名列第一，而在美國、越南、土耳其等地亦位列前十。快手股價升幅顯著，曾升逾一成高見75.25元，創兩個多月新高。如看好快手，可留意快手認購證「17442」，行使價88.93元，實際槓桿4倍，今年7月到期。如看淡快手可留意認沽證「19035」，行使價68.83元，實際槓桿3倍，今年3月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅