聞風至 - 內房再起動 金茂可跟進 | 鮮股落鑊

A股復市，上證指數強勢突破4000點大關，上周五先行炒上的港股卻僅微升8點，收報26347點，或要先消化上日升勢。北水重來，全日成交金額大增足足一倍至2834.6億元，創逾一個月新高。



內房或有重大刺激政策即將來臨，新憧憬令內房股集體回升。其中，中國金茂（817）擁有鮮明的「紅底」背景，加上近期幾項大動作，均令集團財務能力處於較有利位置。



先從近期中共官方刊物《求是》雜誌的一篇評論文章講起，《求是》在2026年第一期刊物上發特約評論員文章《改善和穩定房地產市場預期》，文章指出，政策預期上，政策力道要符合市場預期，「政策要一次性給足，不能採取添油戰術」，導致市場與政策陷入博弈狀態。



這句「一次性給足，不能採取添油戰術」，被市場視為中央對內房行業政策轉向的一句重要說話。摩通報告指，鑑於自去年下半年以來，房價和銷售持續惡化，摩通認為政策制訂者考慮新的論述/方向是合乎邏輯的。但認為僅憑該文章尚未足以表明官方立場的改變，而下一個政策時間窗口是3月的「兩會」和4月的政治局會議。



展開首棍反彈 單日漲逾6%



從內房股價的股價走勢來看，已見強勁的刺激作用，華潤置地（1109）昨日抽升5.05%、中海外（688）走高2.72%，今日重點介紹的中國金茂更見大漲6.5%。



走勢上，金茂只是剛於去年12月急插的低位展開首棍反彈，較12月份的橫行位約1.4元水平仍有追彈空間，若突破1.5元阻力更是值得留神。



去年11月，市場傳出金茂擬發行境外債券，是3年多以來首次，發債反應亦將成為質地較好的內房股指標之一。再於去年12月份，金茂披露擬出售三亞旅業100%股權，將錄得15.73億元人民幣的稅前收益，預料資金回籠約22.6億元人民幣，集團指所得擬用於未來可能的合適投資，包括參與未來的土地購買及開發、併購優質資產機會，以及/或作一般營運資金。



在多重政策預期改變下，市場對內房股的投資情緒應會逐步回暖，預料後續政策將在「兩會」或政治局會議中進一步明朗化，市場信心有望再被推升。金茂的財務實力相對算是較好一員，值得列入重點觀察名單中。



聞風至