Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 小菜園業務韌性強勁 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

小菜園（999）是大眾便民中式餐飲的行業龍頭，公司在門店拓張的亮眼表現，體現了品牌深厚的市場根基與強勁的業務韌性。看好公司未來將憑藉其強大的品牌力與產品力，進一步推進公司的長期投資價值與發展動力。預期小菜園明年將加快全國門市網絡擴張，同時，同店銷售可望邊際好轉，帶動收入和利潤的年均複合增長率分別提升。建議可於9.08元買入，中長線目標價11.6元。小菜園周三收報9.39元，升0.14元，升幅1.51%。
中長線目標看11.6元

    小菜園以穩健拓展的步伐，多年來深耕國民家常風味，堅守「母親的味道」，及以「好吃便宜」的高性價比贏得顧客的喜愛。公司增長曲線穩健，並在大眾中式餐飲消費市場中擁有領導地位。截至2025年12月全直營門店已突破800間。預期憑藉自有供應鏈的競爭優勢和高效擴張的規模效應，公司將在2026年實現千店目標。

    國慶黃金周期間，小菜園交出亮眼成績單，10月首7天全國門店累計接待客流超225萬人次，按年增長21%，延續高增長態勢。熱門單品表現突出，紅燒肉銷量突破35萬份，地鍋雞銷量超19萬份，反映其產品力與運營效率持續提升。

    行業分析指出，在當前消費分級趨勢下，高性價比大眾餐飲賽道景氣度持續走高。作為定位「老百姓家庭廚房」的領軍企業，小菜園具有紮實的供應鏈管理與全國直營網絡，故展現出較強的抗周期能力與市場份額提升潛力。

    中銀國際表示，小菜園受惠於多維度競爭優勢相互關聯與強化，其增長曲線穩健，並在大眾中式餐飲消費市場中擁有領導地位。該行指，小菜園的用餐體驗性價比高、供應鏈和門市營運流程高度標準化、組織效率高，加上核心員工流動率較低，令其餐廳經營利潤率亦優於同業水平

    該行估計，預計公司2024至2027年小菜園的收入和利潤的年均複合增長率分別達到14%和20%。

　　小菜園截至2025年6月底止的中期業績，錄得營業額27.14億元（人民幣，下同），按年升6.5%。純利3.82億元，按年升35.7%；每股盈利33分。派中期息21.19分。

利貞

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
利貞 - 中鐵價值重估可期 | 實力股起底
中國中鐵（390）今年首3季淨利潤下降15%，符合市場預期，並呈現跌幅逐季收窄。分季度看，第3季收入亦較首兩季跌幅收窄，第4季收入與利潤跌幅亦有望繼續收窄。此外，公司新簽定單穩健增長，在手定單儲備充裕。中國中鐵資源業務盈利能力優越，受惠銅鉬價格上漲，業績貢獻與價值重估空間可期。建議可於3.67元買入，中長線目標價4.7元。中國中鐵昨日收報3.8元，升0.02元，升幅0.53%。 　　截至20
2025-12-19 02:00 HKT
實力股起底