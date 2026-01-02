利貞 - 小菜園業務韌性強勁 | 實力股起底

小菜園（999）是大眾便民中式餐飲的行業龍頭，公司在門店拓張的亮眼表現，體現了品牌深厚的市場根基與強勁的業務韌性。看好公司未來將憑藉其強大的品牌力與產品力，進一步推進公司的長期投資價值與發展動力。預期小菜園明年將加快全國門市網絡擴張，同時，同店銷售可望邊際好轉，帶動收入和利潤的年均複合增長率分別提升。建議可於9.08元買入，中長線目標價11.6元。小菜園周三收報9.39元，升0.14元，升幅1.51%。

中長線目標看11.6元

小菜園以穩健拓展的步伐，多年來深耕國民家常風味，堅守「母親的味道」，及以「好吃便宜」的高性價比贏得顧客的喜愛。公司增長曲線穩健，並在大眾中式餐飲消費市場中擁有領導地位。截至2025年12月全直營門店已突破800間。預期憑藉自有供應鏈的競爭優勢和高效擴張的規模效應，公司將在2026年實現千店目標。



國慶黃金周期間，小菜園交出亮眼成績單，10月首7天全國門店累計接待客流超225萬人次，按年增長21%，延續高增長態勢。熱門單品表現突出，紅燒肉銷量突破35萬份，地鍋雞銷量超19萬份，反映其產品力與運營效率持續提升。



行業分析指出，在當前消費分級趨勢下，高性價比大眾餐飲賽道景氣度持續走高。作為定位「老百姓家庭廚房」的領軍企業，小菜園具有紮實的供應鏈管理與全國直營網絡，故展現出較強的抗周期能力與市場份額提升潛力。



中銀國際表示，小菜園受惠於多維度競爭優勢相互關聯與強化，其增長曲線穩健，並在大眾中式餐飲消費市場中擁有領導地位。該行指，小菜園的用餐體驗性價比高、供應鏈和門市營運流程高度標準化、組織效率高，加上核心員工流動率較低，令其餐廳經營利潤率亦優於同業水平



該行估計，預計公司2024至2027年小菜園的收入和利潤的年均複合增長率分別達到14%和20%。



小菜園截至2025年6月底止的中期業績，錄得營業額27.14億元（人民幣，下同），按年升6.5%。純利3.82億元，按年升35.7%；每股盈利33分。派中期息21.19分。



利貞