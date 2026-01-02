Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 中煙香港業績突破可期 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股於除夕半日市再度回落。恒生指數低開53點報25801點，其後跌幅曾擴至300點，低見25554點。最終收報25630，跌224點。半日市錄得成交金額1189.7億元，未有如平安夜般不足千億。2025年恒指累升27.8%或5570點，展望2026年或轉趨波動。

　　中煙香港（6055）業績表現在經歷過2022年的急挫後，在2024年財年純利再創高峰，2025年上半年更是錄得中期純利7.06億元，按年升9.8%，相當於上財年完整年度接近82.7%，集團目前正將目光放在海外市場，業績再突破可期。

　　我們先看看中煙2025年上半年的業績。集團收入錄得103.16億元，按年增長18.5%，反映公司在多個產品線均取得突破。雖然毛利率因採購成本上升而略為收窄，毛利錄得9.46億元，按年輕微下跌1.8%，但整體經營效率仍保持穩定，經營利潤按年上升至8.56億元。

加快國產雪茄煙出海力度

　　可以理解，當初中煙來港上市正是為大舉出海進攻作準備，集團亦在官網上明確提出要「打造具有國際競爭力的一流煙草企業」，集團近年則積極與內地多間中煙工業公司合作，將中國品牌捲煙與雪茄推向全球市場。因而被市場視為意欲打造「中式雪茄出海」平台。

　　2025年起，公司先後與四川中煙、湖北中煙、山東中煙及安徽中煙簽署全球（不含中國內地）獨家經銷或代理協議，旗下品牌包括長城、黃鶴樓、泰山、王冠等四大核心雪茄系列。

　　集團在業績當中表明，擬深化與國產雪茄煙企業戰略合作，加快推動國產雪茄煙出海力度，增強國產雪茄煙品牌影響力，培育新業務增長點。

　　從2025年中期可見，集團的主力基本盤中國市場收入佔比繼續維持在85.7%，收入升幅達21.8%，抵銷海外地區的下跌；而第二大市場印尼收入按年升29.4%，佔收入比達9%；香港區收入則大增72.6%，佔收入比升至1.6%。

　　在內地需求穩健、東南亞市場持續擴張，以及引入多個中式雪茄品牌作為新賣點的利好因素下，中煙香港未來業績表現有望再刷新盈利水平，從而吸引長線投資者的關注。

聞風至

最Hit
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
4小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
6小時前
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜濤缺席照得「最愛獎項」 鄧麗欣獲我最喜愛的女歌手
影視圈
3小時前
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
麥玲玲馬年運程2026│12生肖整體運勢預測 4生肖犯太歲要注意 屬雞吉星高照 財運/桃花運表現亮眼
生活百科
13小時前
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？
影視圈
11小時前
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型
影視圈
5小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
8小時前
瑞士阿爾卑斯山度假區酒吧離奇爆炸 當地警方：約40死百人傷
00:39
瑞士阿爾卑斯山酒吧爆炸致40死約百傷 目擊者：醫院「被燒傷者淹沒」
即時國際
5小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
15小時前
更多文章
聞風至 - 中芯兜底回升勢頭不俗 | 鮮股落鑊
港股上落格局不變，恒生指數接近平開過後，早段曾跌24點報25611點。惟低位迅即回升，午後更發力向上，最高曾見25930點，升295點。收報25854點，升219點。全日成交金額回落兩千億以下，僅1997.7億元。 　　半導體龍頭股中芯國際（981）近期股價展現強勁兜底回升態勢，昨日抽升逾4%收報72.5元，短線有勢向上挑戰75元關口之關鍵阻力位。一旦成功突破，有望再向80至86元區間進發。
2025-12-31 02:00 HKT
鮮股落鑊