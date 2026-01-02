聞風至 - 中煙香港業績突破可期 | 鮮股落鑊

港股於除夕半日市再度回落。恒生指數低開53點報25801點，其後跌幅曾擴至300點，低見25554點。最終收報25630，跌224點。半日市錄得成交金額1189.7億元，未有如平安夜般不足千億。2025年恒指累升27.8%或5570點，展望2026年或轉趨波動。



中煙香港（6055）業績表現在經歷過2022年的急挫後，在2024年財年純利再創高峰，2025年上半年更是錄得中期純利7.06億元，按年升9.8%，相當於上財年完整年度接近82.7%，集團目前正將目光放在海外市場，業績再突破可期。



我們先看看中煙2025年上半年的業績。集團收入錄得103.16億元，按年增長18.5%，反映公司在多個產品線均取得突破。雖然毛利率因採購成本上升而略為收窄，毛利錄得9.46億元，按年輕微下跌1.8%，但整體經營效率仍保持穩定，經營利潤按年上升至8.56億元。



加快國產雪茄煙出海力度



可以理解，當初中煙來港上市正是為大舉出海進攻作準備，集團亦在官網上明確提出要「打造具有國際競爭力的一流煙草企業」，集團近年則積極與內地多間中煙工業公司合作，將中國品牌捲煙與雪茄推向全球市場。因而被市場視為意欲打造「中式雪茄出海」平台。



2025年起，公司先後與四川中煙、湖北中煙、山東中煙及安徽中煙簽署全球（不含中國內地）獨家經銷或代理協議，旗下品牌包括長城、黃鶴樓、泰山、王冠等四大核心雪茄系列。



集團在業績當中表明，擬深化與國產雪茄煙企業戰略合作，加快推動國產雪茄煙出海力度，增強國產雪茄煙品牌影響力，培育新業務增長點。



從2025年中期可見，集團的主力基本盤中國市場收入佔比繼續維持在85.7%，收入升幅達21.8%，抵銷海外地區的下跌；而第二大市場印尼收入按年升29.4%，佔收入比達9%；香港區收入則大增72.6%，佔收入比升至1.6%。



在內地需求穩健、東南亞市場持續擴張，以及引入多個中式雪茄品牌作為新賣點的利好因素下，中煙香港未來業績表現有望再刷新盈利水平，從而吸引長線投資者的關注。



聞風至