大行晨報 - 金價短線宜觀望｜大行晨報

新年伊始，筆者首先祝大家新年快樂，祝大家2026年馬到功成。美國聯儲局在2025年結束前發布12月議息會議紀錄，紀錄顯示貨幣政策委員會內部分歧仍較大，大多數官員認為隨着通脹持續回落，繼續減息將是合適的做法，但也有一些決策者主張在一段時間內按兵不動。彭博最新利率期貨顯示，華爾街交易員對2026年減息兩次的預期不變。美匯指數在2025年最後一個交易日小幅上揚，執筆之時正於98.26水平徘徊。



另外，現貨金價在2025年最後一周出現大幅回落。現貨金價早前曾於上周五（12月26日）再創歷史新高，一度逼近每盎司4550美元，之後受投資者沽貨獲利影響，拖累金價表現。現貨金價本周一盤中一度回落超過5%，錄得兩個月以來最大盤中跌幅，一度低見每盎司4302美元。雖然現時金價小幅回落整固，但多間大行仍視黃金作為2026年看好的投資產品。展望2026年，我們仍維持對金價看好的觀點不變，預計現貨金價2026年上半年目標價為每盎司4950美元，與市場上大部分的大行目標價，介乎每盎司4500至5000美元的看法一致。



不過，短線來看，由於現貨金價早前急速突破每盎司4500美元後，周線RSI一度升至80警界線，執筆之時暫時回落至68.2水平附近，但仍然貼近超買區間，因此我們短線建議投資者稍作觀望，觀察其RSI數值與及金價調整後走勢，因應再決定買入或沽出行動的部署。待金價經過這一輪整固之後，再捕捉下一輪上升機會。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報