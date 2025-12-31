朱紅 - 百度創近月高 吼「17490」 | 窩輪熱炒特區

券商報告維持小米（1810）目標價及評級不變，報告指小米副董事長林斌售股計劃約相當於9900萬股，佔過去12個月成交量不足0.2%，雖是負面訊號但影響有限。小米股價止跌反彈，升至39.2元水平整固。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。



國家統計局核算，2024年全國數字經濟核心產業增加值為14.0891萬億元人民幣，佔GDP比重為10.5%。科技股普遍造好，百度（9888）升幅顯著，曾高見129.7元創個多月新高。如看好百度可留意認購證「17490」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意認沽證「20719」，行使價113.78元，實際槓桿4倍，明年7月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



