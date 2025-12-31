Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 百度創近月高 吼「17490」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
13分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　券商報告維持小米（1810）目標價及評級不變，報告指小米副董事長林斌售股計劃約相當於9900萬股，佔過去12個月成交量不足0.2%，雖是負面訊號但影響有限。小米股價止跌反彈，升至39.2元水平整固。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。

　　國家統計局核算，2024年全國數字經濟核心產業增加值為14.0891萬億元人民幣，佔GDP比重為10.5%。科技股普遍造好，百度（9888）升幅顯著，曾高見129.7元創個多月新高。如看好百度可留意認購證「17490」，行使價168.98元，實際槓桿5倍，明年6月到期。如看淡百度可留意認沽證「20719」，行使價113.78元，實際槓桿4倍，明年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
2小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
4小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
7小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
6小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
10小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
8小時前
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
影視圈
9小時前
前TVB爆紅劇男星退出娛圈後慘況曝光 自己與家人相繼罹癌 獨撐巨額醫藥費：孤立無援
01:25
前TVB爆紅劇男星退出娛圈後慘況曝光 自己與家人相繼罹癌 獨撐巨額醫藥費：孤立無援
影視圈
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
00:48
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
8小時前
更多文章
朱紅 - 小米反覆偏軟 追「22168」 | 窩輪熱炒特區
　　小米集團（1810）公布副董事長林斌計劃自2026年12月開始，每12個月出售金額不超過5億美元的公司B類普通股，累計出售總金額不超過20億美元。小米股價表現反覆，一度跌至37.94元創個多月新低。如看好小米可留意認購證「23341」，行使價55.77元，實際槓桿6倍，明年7月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，明年6月到期。 　　發改委產業發展
2025-12-30 02:00 HKT
窩輪熱炒特區