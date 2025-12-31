Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸 - 平保估值修復空間廣 | 陸叔講股

陸叔講股
陸叔講股
陳永陸
13分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

在2025年中國資本市場深化改革的持續推動下，中國平安（2318）作為綜合金融龍頭，正從保險業供給側結構性改革中獲取顯著紅利。今年我多次在本專欄推介平保，例如4月時低位36元、6月時44元，以及9月至10月時的50多元，近日終於創了今年高位68.1元，回報高達5成至接近9成，證明平保基本面得到了資金認可。

　　事實上，近期11月至12月，中國多個部門密集出台措施，包括人身險預定利率動態調整、車險「報行合一」監管升級，以及險資作為耐心資本的長期投資引導，進一步強化行業降本增效與資產配置靈活性。這些政策不僅回應經濟穩增長需求，還通過資產端差異化監管，鼓勵險資加大股市與創業投資參與，預計釋放逾30萬億元保險資管增量資金，支持市場穩定與高質量發展。對中國平安而言，這意味其逾6.4萬億元保險資金池將獲得更廣闊配置空間，轉化為業務擴張與投資回報的雙引擎。

受惠再保險行業穩健增長

　　政策層面，金融監管總局2025年規則制訂計劃強調消費者權益保護與風險處置，推動非車險承保理賠服務改進，並強化中小險企救助機制。中國平安憑藉強大風控體系，已率先受益。11月，公司公布2025年中期分紅方案，每股派發0.95元（含稅），總額達172億元，體現對股東的真金白銀回饋。

　　與此同時，12月公司開設首間自營醫院於深圳，加速「大康養」戰略落地。業績數據顯示，前3季度歸母營運利潤1162.64億元，按年增長7.2%；歸母淨利潤1328.56億元，增長11.5%，第3季度單季增速達45.4%。壽險新業務價值357.24億元，增長46.2%；產險綜合成本率97%，優化0.8個百分點。平安銀行前9月營業收入1006.68億元，雖然下降9.8%，但資產質量穩健，不良貸款率僅1.05%。

　　平保近月股價表現亮眼，受惠於市場樂觀情緒與再保險行業穩健增長。此外，公司ESG表現突出，連續4年獲得MSCI亞太區AAA評級，在ESG提振下，其估值修復空間廣闊。預計2026年平保股價可再創高峯，建議股價調整時繼續分段吸納。

資深獨立股評人
陳永陸

最Hit
牛頭角命案｜女死者藏屍油壓床 疑遭男友辣手摧花 兇手已潛逃東南亞
突發
2小時前
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
警查失蹤人口案揭35歲女子死亡 今搜樂華南邨垃圾房追緝一男子
突發
4小時前
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
66歲男星家中猝逝 同居契仔還原揭死訊細節放棄急救 與家人全反目遺產獨留給一人
影視圈
7小時前
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
內地旅遊衣著新潮流？ 港人目擊遊客穿1物行街嘆「我真係識條棍」 網民：觀音頭掃把腳
生活百科
6小時前
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
深圳灣口岸巴士總站搬新位！有2條免費專線 北上網民激讚︰方便好多
旅遊
10小時前
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
陳庭欣哭訴分手認清身邊人 驚爆8年情斷：我哋冇坐低傾過！前度楊振源單身生活更精彩
影視圈
8小時前
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
天王富貴親戚賀B仔滿月曝光超級豪宅 奢華大廳擺三棵巨型聖誕樹 身家30億常坐私人飛機代步
影視圈
9小時前
前TVB爆紅劇男星退出娛圈後慘況曝光 自己與家人相繼罹癌 獨撐巨額醫藥費：孤立無援
01:25
前TVB爆紅劇男星退出娛圈後慘況曝光 自己與家人相繼罹癌 獨撐巨額醫藥費：孤立無援
影視圈
6小時前
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
港男慘中深圳「採耳陷阱」 ¥60入場技師1招變天價 事後悔恨做錯「這步」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
00:48
將軍澳彩明苑物業經理虧空公款逾6千萬元  認5項盜竊罪重囚18年
社會
8小時前
更多文章
陳永陸 - 豐盛生活防守力強 | 陸叔講股
豐盛生活服務（331）作為香港領先的一站式生活服務供應商，業務涵蓋物業管理、綜合生活服務及機電工程三大板塊。2025財年（截至6月30日）雖然錄得收入輕微下降3.4%至81.6億元，以及純利下跌9.6%至4.53億元，但核心業務多元化及現金流穩健，為公司提供強大防守力。 　　早前10月，公司發布了年度報告及ESG報告，詳盡披露財務及可持續發展進展，強調現金流改善及內地業務擴張潛力。此外，集團
2025-12-24 02:00 HKT
陸叔講股