陳永陸 - 平保估值修復空間廣 | 陸叔講股

在2025年中國資本市場深化改革的持續推動下，中國平安（2318）作為綜合金融龍頭，正從保險業供給側結構性改革中獲取顯著紅利。今年我多次在本專欄推介平保，例如4月時低位36元、6月時44元，以及9月至10月時的50多元，近日終於創了今年高位68.1元，回報高達5成至接近9成，證明平保基本面得到了資金認可。



事實上，近期11月至12月，中國多個部門密集出台措施，包括人身險預定利率動態調整、車險「報行合一」監管升級，以及險資作為耐心資本的長期投資引導，進一步強化行業降本增效與資產配置靈活性。這些政策不僅回應經濟穩增長需求，還通過資產端差異化監管，鼓勵險資加大股市與創業投資參與，預計釋放逾30萬億元保險資管增量資金，支持市場穩定與高質量發展。對中國平安而言，這意味其逾6.4萬億元保險資金池將獲得更廣闊配置空間，轉化為業務擴張與投資回報的雙引擎。



受惠再保險行業穩健增長



政策層面，金融監管總局2025年規則制訂計劃強調消費者權益保護與風險處置，推動非車險承保理賠服務改進，並強化中小險企救助機制。中國平安憑藉強大風控體系，已率先受益。11月，公司公布2025年中期分紅方案，每股派發0.95元（含稅），總額達172億元，體現對股東的真金白銀回饋。



與此同時，12月公司開設首間自營醫院於深圳，加速「大康養」戰略落地。業績數據顯示，前3季度歸母營運利潤1162.64億元，按年增長7.2%；歸母淨利潤1328.56億元，增長11.5%，第3季度單季增速達45.4%。壽險新業務價值357.24億元，增長46.2%；產險綜合成本率97%，優化0.8個百分點。平安銀行前9月營業收入1006.68億元，雖然下降9.8%，但資產質量穩健，不良貸款率僅1.05%。



平保近月股價表現亮眼，受惠於市場樂觀情緒與再保險行業穩健增長。此外，公司ESG表現突出，連續4年獲得MSCI亞太區AAA評級，在ESG提振下，其估值修復空間廣闊。預計2026年平保股價可再創高峯，建議股價調整時繼續分段吸納。



資深獨立股評人

陳永陸