鄧聲興 - 吉利汽車上望20.7元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

在中國汽車出口強勁、新能源車滲透率持續提升的行業背景下，吉利汽車（175）近期完成對極氪的全資私有化整合，標誌着其「一個吉利」戰略邁出關鍵一步。此舉不僅有助於理順旗下極氪、領克、銀河等品牌定位，實現內部資源深度協同以降低成本，更能直接將極氪的業績與快速改善的盈利貢獻合併報表，為集團整體盈利注入新動能。



面對2026年行業補貼政策退坡可能帶來的短期壓力，吉利汽車正通過強勁的新產品周期來積極應對，2025年推出多達10款全新新能源車型，並全面擁抱智能化，在新車上廣泛搭載自研的「千里浩瀚」智駕方案，以提升產品的競爭力。



此外，其穩固的燃油車基盤與創新的出海模式，將為集團提供穩健現金流並開拓新增長空間。綜合來看，在品牌整合、產品大年與智能化升級的多重驅動下，吉利汽車正加速轉型，其長期投資價值值得關注。目標價20.7元，止蝕價16元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

鄧聲興