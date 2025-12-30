Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 吉利汽車上望20.7元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
31分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　在中國汽車出口強勁、新能源車滲透率持續提升的行業背景下，吉利汽車（175）近期完成對極氪的全資私有化整合，標誌着其「一個吉利」戰略邁出關鍵一步。此舉不僅有助於理順旗下極氪、領克、銀河等品牌定位，實現內部資源深度協同以降低成本，更能直接將極氪的業績與快速改善的盈利貢獻合併報表，為集團整體盈利注入新動能。

　　面對2026年行業補貼政策退坡可能帶來的短期壓力，吉利汽車正通過強勁的新產品周期來積極應對，2025年推出多達10款全新新能源車型，並全面擁抱智能化，在新車上廣泛搭載自研的「千里浩瀚」智駕方案，以提升產品的競爭力。

　　此外，其穩固的燃油車基盤與創新的出海模式，將為集團提供穩健現金流並開拓新增長空間。綜合來看，在品牌整合、產品大年與智能化升級的多重驅動下，吉利汽車正加速轉型，其長期投資價值值得關注。目標價20.7元，止蝕價16元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
5小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
12小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
8小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
4小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
5小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
16小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
3小時前
更多文章
鄧聲興 - 渣打增長動力清晰 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　在金管局確認香港銀行體系資本與流動性充裕、資產質素可控的穩健背景下，渣打集團（2888）展現出策略性的業務進取姿態。渣打透過創新融資與跨境金融雙輪驅動，正鞏固其連接內地與全球市場的關鍵橋樑地位，長期增長動力清晰。目標價210元，止蝕價178元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2025-12-29 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水