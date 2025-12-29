輪商精選 - 騰訊窄幅徘徊 博「22767」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　2025年度中國遊戲產業年會近日在上海舉行，彭博引述報道指，預計2025年內地遊戲市場實際銷售收入近3510億元人民幣，按年增長約7.7%；用戶規模按年增長約1.4%至6.83億人。主機遊戲收入預計大幅增長約86.3%至約84億元人民幣，連續3年保持高速增長。小程序遊戲市場收入達約535億元人民幣，按年增長34.4%，主要受惠於應用內付費及廣告收入。儘管全球經濟波動及競爭加劇，自主研發遊戲海外市場收入預計突破200億美元，按年增長約10.2%，反映國產遊戲出海表現持續強勁。投資者憧憬移動遊戲品質提升、頭部長青遊戲玩法創新及運營優化，以及小程序遊戲增長和產品多端互通等因素，有望繼續推動市場收入與用戶規模同步增長。

　　騰訊（700）近日徘徊3個月低位水平，上周三股價在600元關上落。如看好騰訊後市走勢可參考認購證「22767」，行使價758.88元，實際槓桿約10倍，26年6月到期。如看淡騰訊正股後市可參考認沽證「20620」，行使價530.38元，實際槓桿約16.7倍，26年3月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選

