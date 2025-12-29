聞風至 - 華潤建材谷底反彈可期 | 鮮股落鑊

2025年臨近尾聲，展望來年，在中央的「反內卷」政策推動，以及基建和數據中心的需求回升影響下，內地水泥價格或於明年出現持續的反彈勢頭，華潤建材科技（1313）上周三升1.26%收報1.6元，谷底反彈可期。



今年，內地水泥業加大錯峰停窯的力度，行業產能利用率一度低於50%水平。在9月份，內地多個部門聯合印發《建材行業穩增長工作方案（2025-2026年）》通知，提到要嚴格水泥玻璃產能調控。



《方案》提及，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制訂產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業要在2025年底前對超出項目備案的產能制訂產能置換方案，促進實際產能與備案產能統一。



盈利能力已見改善



華潤建材科技於今年首季已見扭虧為盈，轉賺1.07億元（人民幣，下同），首3季累賺3.31億元。



展望2026年，預料中央將繼續以基建力保經濟增速在接近5%水平，初步預期GDP增近目標為4.8%。另一方面，中國科技企業在今年初才公布斥巨資投入在AI基建之上，單是今年上半年已有逾200個AI基建計劃在建當中，包括數據中心、區域樞紐等多種項目。



據內地統計2025年中國資料中心市場規模預估將突破3180億元，年複合成長率逾25%。至2030年，這數字可望攀升至1.2萬億元。



在多重利好因素交織下，水泥行業有望走出低谷，迎來更健康的供需格局。華潤建材科技作為龍頭之一，盈利能力已見改善，若政策與需求同步推進，其業績彈性仍具想像空間。隨着基建與AI相關投資持續落地，行業景氣度有望在2026年延續回升動能。



聞風至