Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華潤建材谷底反彈可期 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

2025年臨近尾聲，展望來年，在中央的「反內卷」政策推動，以及基建和數據中心的需求回升影響下，內地水泥價格或於明年出現持續的反彈勢頭，華潤建材科技（1313）上周三升1.26%收報1.6元，谷底反彈可期。

　　今年，內地水泥業加大錯峰停窯的力度，行業產能利用率一度低於50%水平。在9月份，內地多個部門聯合印發《建材行業穩增長工作方案（2025-2026年）》通知，提到要嚴格水泥玻璃產能調控。

　　《方案》提及，嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，新建改建項目須制訂產能置換方案。嚴禁從非大氣污染防治重點區域向大氣污染防治重點區域轉移水泥熟料、平板玻璃產能。水泥企業要在2025年底前對超出項目備案的產能制訂產能置換方案，促進實際產能與備案產能統一。

盈利能力已見改善

　　華潤建材科技於今年首季已見扭虧為盈，轉賺1.07億元（人民幣，下同），首3季累賺3.31億元。

　　展望2026年，預料中央將繼續以基建力保經濟增速在接近5%水平，初步預期GDP增近目標為4.8%。另一方面，中國科技企業在今年初才公布斥巨資投入在AI基建之上，單是今年上半年已有逾200個AI基建計劃在建當中，包括數據中心、區域樞紐等多種項目。

　　據內地統計2025年中國資料中心市場規模預估將突破3180億元，年複合成長率逾25%。至2030年，這數字可望攀升至1.2萬億元。

　　在多重利好因素交織下，水泥行業有望走出低谷，迎來更健康的供需格局。華潤建材科技作為龍頭之一，盈利能力已見改善，若政策與需求同步推進，其業績彈性仍具想像空間。隨着基建與AI相關投資持續落地，行業景氣度有望在2026年延續回升動能。

聞風至

最Hit
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
13小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
58歲周慧敏後台步履蹣跚需攙扶 於台上被近距離拍攝狀態曝光
影視圈
12小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
陳豪16萬月租新豪宅內籠曝光 樓底高得驚人空間感十足 12歲大仔外貌成熟顏值超越爸爸
影視圈
11小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
19小時前
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
16歲「名媛星二代」考車牌獲母贈勞斯萊斯 2年前曾晒百萬Hermès 美貌氣質不輸何超蓮
影視圈
11小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
2025-12-27 18:38 HKT
牛頭角安基商場爆鹹水管變「水舞間」 商戶嘆損失慘重：啲貨全部唔要得
突發
7小時前
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
豪門新抱吳千語「下海」直播賺1.6億 百億老公施伯雄竟為慳錢坐經濟艙：用來投資
影視圈
7小時前
更多文章
聞風至 - 行業現曙光 馬鋼未來可期 | 鮮股落鑊
雖然美股周一造好，惟聖誕長假期逼近，投資者入市意欲明顯放緩，港股連升之勢告終。恒生指數高開74點報25875點，其後全日於25726及25927點之間窄幅上落，最終收報25774點，跌27點。全日成交金額進回落至1571.3億元。 　　馬鞍山鋼鐵股份（323）昨日重新站上2.5元，走勢上已來到10月、11月份的支持位，現已由支持變阻力，而從昨日近7000萬元的大成交均價2.532元來看，短線
2025-12-24 02:00 HKT
鮮股落鑊