大行晨報 - 美元續受壓 鎊匯破位上｜大行晨報

　　美元指數周初走低，受到兌歐羅和日圓匯率下跌的影響；今年美元指數大有機會創8年來的最大年度跌幅。這兩周主要市場將迎來假期。美國經濟數據重點是將於周二公布的第三季國內生產總值（GDP），其他重要數據包括11月工業生產、12月消費者信心指數、10月耐用品定單、新屋銷售。CME數據顯示，市場消化的美聯儲在1月底政策會議上降息的可能性不到20%，儘管最新數據顯示美國11月消費者物價指數（CPI）按年升幅為2.7%。

　　美元兌瑞郎上周處於窄幅區間盤整，下方支持主要在0.7920水準。匯價在11月14日曾觸低於0.7876，其後出現穩步反彈，之前10月17日低位0.7870，故這將是另一關鍵支撐。9月17日低位見於0.7827。若下破此區，料見開展新一輪跌勢，進一步則會關注0.77及0.76水準。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為200天平均線0.8160及0.8250。

　　英國國家統計局周一公布的數據顯示，今年第3季經濟增長0.1%，與初值和經濟學家的預測一致。英國央行上周表示，預計10月至12月期間的國內生產總值（GDP）將出現零增長，但認為經濟增長的基本速度約為每季增加0.2%。

　　英鎊兌美元周初上漲，延續上周在英倫銀行公布利率決定後的升勢；央行一如預期宣布降息，但暗示鑑於通脹問題持續存在，利率進一步調降的門檻很高。利率決定英鎊的表現，貨幣市場顯示，交易商認為英國央行將在明年上半年至少降息一次，年底前再次降息的可能性約為50%。由於美聯儲預計明年將至少再降息兩次，美元兌多數貨幣均承壓，而歐洲央行被普遍認為目前已暫時完成降息。這使英鎊在理論上比美元更具優勢，但與歐羅相比則處於劣勢。本月迄今為止，英鎊兌美元已上漲超過1%，年內漲幅達到約7%。技術圖表所見，英鎊兌美元在周一終於突破近期頂部，短期或可望脫離過去兩周的整固行情。當前阻位預料為1.35關口及1.6，之後關鍵指向9月17日高位1.3726以至1.38關口。支持位回看1.3450及1.3360，下一級參考25天平均線1.3290以至1.32水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
