大行晨報 - 人民幣走勢持續看好｜大行晨報

　　離岸人民幣2025年回報率達4%，是其中一個表現最好的貨幣。近期，中國人民銀行宣布已經在公開市場進行了593億元人民幣的逆回購操作，並維持利率在1.4厘。這一政策旨在增強流動性，支持穩定市場，經過這些操作，單日淨回籠達到760億元，顯示出貨幣市場的穩定性。在此背景下，人民幣中間價在12月23日創下了近15個月以來的新高，報7.0523兌1美元，較前一日中間價上調49點，這進一步增強了市場對於人民幣未來表現的信心。

　　在第二季度，人民幣兌美元的匯率處於低波動和緩慢升值的狀態，自4月初以來，人民幣兌美元累計升值約4.3%，這樣的升幅不僅對外匯投資者的套息交易造成了影響，同時也為中小企業減少了因為匯率過低而造成的貿易風險。在美國聯儲局減息預期強化的背景下，美元走弱進一步支持了人民幣的升值。儘管美元買盤偶爾出現，但整體來看，人民幣的走強不僅依賴於市場的供求關係，更是一種政策引導下的結果。而且，中國的貿易數據持續向好，截至11月，中國的貿易順差已經突破了1萬億美元，創下歷史新高，顯示中國經濟有明顯改善。

　　未來幾個月，人民幣匯率的穩定將取決於全球經濟環境及中國內部政策的調整。總體來看，中國的經濟基本面良好，預期在明年上半年，人民幣匯率有機會升至6.97水平。在「穩中求進」的政策指導下，人民幣的未來走勢將在平穩中逐步向好，為中國的經濟持續增長奠定良好的基礎。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報 - 美元續受壓 鎊匯破位上｜大行晨報
　　美元指數周初走低，受到兌歐羅和日圓匯率下跌的影響；今年美元指數大有機會創8年來的最大年度跌幅。這兩周主要市場將迎來假期。美國經濟數據重點是將於周二公布的第三季國內生產總值（GDP），其他重要數據包括11月工業生產、12月消費者信心指數、10月耐用品定單、新屋銷售。CME數據顯示，市場消化的美聯儲在1月底政策會議上降息的可能性不到20%，儘管最新數據顯示美國11月消費者物價指數（CPI）按年升幅
2小時前
