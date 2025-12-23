Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華虹半導體兜底抬頭值博 | 鮮股落鑊

聞風至
1小時前
港股升勢延續，恒生指數周一收報25801點，升111點，連升第4日。惟聖誕長假期臨近，大市成交轉淡，全日成交金額跌至1697.8億元。

　　晶片行業傳出兩宗消息，或將為中概芯片股帶來新憧憬，華虹半導體（1347）昨日亦見抬頭，抽升近5.2%，收報71.25元，是該股此前4連跌以來，首度重返70元關口，短線形成兜底勢頭，配合近日的兩宗利好消息，值博率高企。

　　首先是美國方面，美國眾議院共和黨呼籲國會對AI晶片出口進行類似外國軍售的監管，與此前美國總統特朗普批准輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片的政策形成強烈對比，美國「限芯令」政策或重返收緊狀態，逼使中國科技企業採用國產晶片。

勢受惠內外政策推動

　　另一邊廂，英國《金融時報》引述消息人士報道，中國半導體製造商正透過升級現有設備來突破全球出口管制，以增強人工智能晶片產能。消息指，半導體製造商從二手市場獲取關鍵組件，包括更高級別用作承載矽晶片的機械平台、鏡頭及傳感器，以提升晶片層間的精準度。這舉措讓中國晶圓廠能夠優化荷蘭ASML公司的DUV光刻機性能，即使在美荷出口管制下無法取得最新型號，也能生產7納米級AI晶片，緩解多重曝光技術帶來的成本和產能瓶頸。

　　再者，早前已有消息傳出，中央擬補貼科企電力，力谷國產晶片。據報，中國地方政府向使用國產AI晶片的數據中心提供高達50%的電費補貼，惠及字節跳動、阿里巴巴（9988）和騰訊（700）等巨頭。

　　電力是AI運算的最大成本，這不僅降低科企的研發及營運成本，更是一個大大拉近中外晶片產品差距的重要招數。無論從那一個角度看，華虹半導體都有望受益於這次內外政策變化的影響。

　　交銀國際最近發表一份報告預測，AI基礎建設至少在2026年或持續強勁增長。該行指，主要雲廠商資本開支於2026年或持續增長30%以上。同時發現主要雲廠商雲業務收入在今年第2季之後加速，達到近年來高點。

　　綜合內外政策推動、技術突破與AI基建強勢周期，國產晶片迎來新一輪估值重估契機，華虹有望成為板塊反彈的核心受益者。

