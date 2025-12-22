聞風至 - 光大估值有望修復 | 鮮股落鑊

踏入12月後，港股表現變得波動，恒指25000關備受考驗。隨着聖誕假期臨近，交投轉趨淡靜。及至上周後段，大市走勢終稍有改善。恒指上周五高開136點，報25634點，隨後升幅擴大，最高見25747點，漲249點；最終收報25690點，升192點，連升3日，成交金額顯著回升至2211.9億元，為全周最高。



2026年被視為「十五五」規劃開局之年，其中金融政策將延續寬鬆趨勢，券商股光大控股（165）值得留神，該股於上半年的中期業績錄得扭虧為盈，現價市帳率僅約0.5倍水平，離每股資產淨值約17.64元，仍有很多追落後空間。



光大控股上半年轉賺3.99億元，維持派中期息5仙。由此可以見到，光大業績表現已在改善當中，而且其股價在9月一度衝上13.24元後，至今回吐近3成，並在於8.3元水平找到支持力，值博率開始浮現。



有望受惠A股回升



全國金融體系工作會議近日提出2026年金融重點工作安排，其中提到積極培育高品質上市公司群，展開新一輪公司治理專案行動，引導優質公司持續加強回購力道。全面推動落實中長期資金長周期考核機制，大力發展權益類公募基金，推動指數化投資高品質發展。



會議上特別強調要持續講好「股市敘事」，又準備加快科創板「1+6」改革舉措落地，推動私募基金行業高質量發展，盡快落地商業不動產REITs試點，研究推出新的重點期貨品種。堅持扶優限劣，加快打造一流投資銀行和投資機構。



新一年中央政策有機會準備繼續在金融市場上發力，光大控股作為金融行業龍頭股之一，現價完全未能反映手頭資產的潛在價值，具備中長線布局機會。



從大環境來看，A股正從估值低谷爬升，現階段仍處於漫長復甦升浪中，接下來又有全球流動性寬鬆、弱美元周期及內地政策紅利將合力推動中國市場發展。隨着科創板改革落地及REITs試點擴大，光大控股私募基金和不動產投資業務預計有更多上市或反映價值的機會，可望為光大控股帶來修復估值空間。



聞風至