彭丽婷 - 3大浪潮重塑人與機械未來 | 零碳築跡

過去數月，機械人話題熱度不減：是會取代人類，還是服務人類？是短線炒作，還是時代大勢？當大眾還在爭論之時，實驗室和產線已悄然發生深刻質變。今年機械人正從「專用工具」進化為「會思考的夥伴」，「具身智能」時代已來臨。這場轉變，正由3大技術突破推動：首先，像ABB OmniCore™ EyeMotion這類系統，令機械人只需要普通鏡頭便可即時看見及理解環境，自主規劃無碰撞路徑，調試時間縮短高達9成，能快速應用於物流、分揀等複雜多變場景。



其次，Google DeepMind Gemini Robotics 1.5等新一代「大腦」，能將模糊指令分解步驟，推理並具備跨硬體平台遷移能力——在一個機械人身上學會的技能，可直接遷移到另一部完全不同質性的機械人上，展現「通用智能」的雛形。再者，內地企業如智元機械人，已實現數十分鐘的自主摸索便能掌握新技能並穩定工作；北京通用人工智能研究院「ControlVLA」框架則讓機械人「看10次就懂」，大幅提升技能部署效率。上述進程令機械人從需精心呵護的工業盆景，變成可以自主學習和應用的「智慧夥伴」。



這輪技術飛躍亦推動我們重新審視機械人對社會的影響。機械人不再單純替代重複勞動，憑藉強大感知和決策能力，正加速進入需要判斷和應用的工種，帶來更快、更廣的職場「職位轉移」與「技能鴻溝」。同時，維護、協作、流程設計等新職位隨之湧現。問題的核心，已從「會否失業」轉為「能否與機器共舞」。



另一方面，隨着機械人收集和運算資料的規模幾何級增長，私隱保障、責任歸屬、決策透明度等新型倫理和法律議題日益突出。至於產業層面，技術突破推動中國企業從「賣硬件」轉型「賣服務」、「賣生態」，競爭已升維為至作業系統、生態與標準制定。



面對這場浪潮，香港未必要成為硬件製造樞紐，卻可發揮多重優勢。首先，香港可在金融、物業、物流、微型精密維修（如晶片實驗室）等複雜場景率先引入先進方案，並以相關國際標準制定。其次，結合多元複雜城市環境與國際認證體系，香港可成為全球服務型機械人測試與認證中心。再者，本地教育體系有條件推動跨學科人才培育，令本地成為區內人機協作及倫理專才的搖籃。憑藉國際金融中心的地位，香港亦可為機械人產業提供資本與風險管理服務，推動產業高質量發展。



機械人發展的洪流已不可逆轉，真正的選擇在於我們如何駕馭。香港作為智慧社會的「活體實驗室」，有條件成為人性溫度、制度彈性與技術共生的最佳典範。面對「新居民」的到來，香港的智慧，不在於製造最強的鋼鐵機身，而在於塑造最明智的規則和最包容的共生未來。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷