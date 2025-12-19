Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 嘉利國際前景看俏 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
41分鐘前
產經 專欄
內容

　　嘉利國際（1050）早前公布中期業績，期內收入16.09億元，按年增加5.4%；錄得純利1.02億元，基本持平，每股中期息1.5仙。集團作為最早進入伺服器市場的機殼供應商之一，成為多間國際伺服器品牌的合作夥伴。

　　集團憑藉強大的工程研發能力、成熟的模具製造實力，以及快速原型開發優勢，成功獲納入輝達的伺服器機殼及機櫃組件供應商名單，並陸續交付多款原型產品，以支援其AI伺服器平台及資料中心部署。同時，集團的專用積體電路相關的伺服器產品已開始交付，正式進入AI伺服器核心供應鏈，為未來定單增長奠定重要里程碑。

　　公司已啟動泰國基地的擴產計劃，目前泰國基地產能規模約為內地的三分一，預計於2027年度內地與泰國廠房的產能會各佔總產能一半。受惠AI相關投資持續增加，伺服器需求熾熱，利好公司未來定單及業績表現，前景看俏。入巿價2.45元，目標價3元，止蝕價2.2元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

2025-12-18 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水