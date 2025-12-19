聞風至 - 福萊特博中長線復甦 | 鮮股落鑊

美股周三續軟，連帶港股昨日亦繼續反覆。恒指低開138點，報25330點，其後曾跌至25261點，挫207點；午後再次回升，高見25511點，倒升43點；收報25498點，升29點。交投進一步收縮，全日成交金額1623.8億元。



福萊特玻璃（6865）自11月10日高位13.86元見頂回落後，至今已經累跌近3成之多，下跌幅度已深，近日有跌定兜底跡象，短線先觀望能否重上10元關口，下方留意8.9元支持力，參考上次升浪，若能重新站穩10元關口，下站有望重新挑戰11.8元阻力區。



短線上望10元關



市場在11月初傳出內地「反內卷」工作未如理想的傳聞，引發太陽能板塊自「反內卷」引發的升浪當中集體回吐。當時報道指，某間太陽能企業的高管在參加月度例會時稱「（收儲）平台黃了。」



不過，這宗傳聞已經可以不用理會，原因是北京光和謙成科技有限責任公司（光和謙成）在12月9日已正式登記成立，市場將其視作醞釀已久的多晶矽產能整合收購平台。



然而，太陽能相關股份股價卻仍然處於谷底水平，未能受惠新消息刺激股價回升，市場歎慢板，我們投資者惟有投放更多的耐性去觀望股價走向，寧買當頭起。



太陽能股仍處低谷



其中一個主因是福萊特玻璃首3季純利按年跌50.8%，至6.4億元人民幣，市場資金或許需要更多有力的數據，才敢入市撈底。



不過，近日太陽能行業亦有兩宗消息可以和大家分享一下，或許是太陽能股重拾升勢的關鍵因素。



首先是中國光伏行業協會公布，今年首10個月多晶矽產量約111.3萬噸，按年下降29.6%；矽片產量約567GW，按年下降6.7%。是多晶矽自2013年以來產量首次按年下降，矽片則為自2009年以來首次按年下降。



另一方面，工信部電子信息司司長楊旭東表示，將對太陽能行業進一步加強產能調控，包括進一步完善標準體系，加快發布太陽能組件質量安全及多晶矽能耗限額等強制性國家標準的制修訂和貫徹執行。



整體而言，福萊特玻璃及整個太陽能板塊正處於基本面與政策調整交錯的磨底期，短線波動難免，但產能收縮與行業標準收緊，都為行業的中長線復甦埋下伏筆。



聞風至