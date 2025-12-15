聞風至 - 中國建築估值派息吸引 | 鮮股落鑊

港股上周五出現不俗反彈，恒指高開231點後升幅持續擴大，一度高見26006點，漲達476點，最終收報25976點，升446點，成交金額2426億元。



中國建築國際（3311）股價自公布業績後由谷底反彈，上周五收升逾4%，收報9.71元，短線有望展開一段修復估值的反彈升浪。該股勝在估值偏低，加上高息為股價提供明顯支撐，現價亦已自低位回升，下方在8.7元見強勁支持力，整體值博率偏高。



本欄去年亦曾介紹中國建築國際，當時股價仍在9元邊緣徘徊，其後一度向上突破，今年3月更高見13.18元，表現遠超筆者當時預期。近期股價大幅回落，主要因集團於業績會上撤回全年盈利雙位數增長，以及經營現金流維持正數並持續改善的指引，令市場對其前景由原先的樂觀轉趨審慎。



然而，筆者認為中國建築國際最具吸引力之處，仍在於其低估值、穩定的盈利增長與持續派息能力。以2022至2024年為例，派息金額分別為0.48元、0.56元及0.615元，呈現穩步上升趨勢；而派息比率大致維持在3成水平，反映派息增加主要來自盈利提升，而非單純提高派息比率。



憧憬獲北都工程份額



即使市場預期集團明年盈利僅錄得單位數增長，以現價計算，股息收益率仍可維持逾6厘，於港股中依然屬於具前列吸引力的高息股。



中國建築國際其中一個最大潛在憧憬，是集團在北部都會區項目中有望取得超過三分一的市場份額。北部都會區屬香港未來十多年最核心、最具規模的基建及城市發展藍圖，涉及土地開發、交通網絡、公共設施及大型社區建設，工程量龐大且具長期可見度。若集團最終能在相關項目中保持領先地位，將為其未來定單、收入增長及盈利穩定性帶來實質支持。



此外，內地基建投資在政策托底下仍具韌性，加上集團於大灣區的深厚布局，亦有望成為中長線增長動力。若市場情緒逐步回暖，估值修復空間仍然存在，而穩定派息則提供良好防守性，使該股在近期疲弱的市況當中屬值博率偏高的個股。



聞風至