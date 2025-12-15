Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 中國建築估值派息吸引 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
15分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股上周五出現不俗反彈，恒指高開231點後升幅持續擴大，一度高見26006點，漲達476點，最終收報25976點，升446點，成交金額2426億元。

　　中國建築國際（3311）股價自公布業績後由谷底反彈，上周五收升逾4%，收報9.71元，短線有望展開一段修復估值的反彈升浪。該股勝在估值偏低，加上高息為股價提供明顯支撐，現價亦已自低位回升，下方在8.7元見強勁支持力，整體值博率偏高。

　　本欄去年亦曾介紹中國建築國際，當時股價仍在9元邊緣徘徊，其後一度向上突破，今年3月更高見13.18元，表現遠超筆者當時預期。近期股價大幅回落，主要因集團於業績會上撤回全年盈利雙位數增長，以及經營現金流維持正數並持續改善的指引，令市場對其前景由原先的樂觀轉趨審慎。

　　然而，筆者認為中國建築國際最具吸引力之處，仍在於其低估值、穩定的盈利增長與持續派息能力。以2022至2024年為例，派息金額分別為0.48元、0.56元及0.615元，呈現穩步上升趨勢；而派息比率大致維持在3成水平，反映派息增加主要來自盈利提升，而非單純提高派息比率。

憧憬獲北都工程份額

　　即使市場預期集團明年盈利僅錄得單位數增長，以現價計算，股息收益率仍可維持逾6厘，於港股中依然屬於具前列吸引力的高息股。

　　中國建築國際其中一個最大潛在憧憬，是集團在北部都會區項目中有望取得超過三分一的市場份額。北部都會區屬香港未來十多年最核心、最具規模的基建及城市發展藍圖，涉及土地開發、交通網絡、公共設施及大型社區建設，工程量龐大且具長期可見度。若集團最終能在相關項目中保持領先地位，將為其未來定單、收入增長及盈利穩定性帶來實質支持。

　　此外，內地基建投資在政策托底下仍具韌性，加上集團於大灣區的深厚布局，亦有望成為中長線增長動力。若市場情緒逐步回暖，估值修復空間仍然存在，而穩定派息則提供良好防守性，使該股在近期疲弱的市況當中屬值博率偏高的個股。

聞風至

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
花心男星改名換姓下海陪酒！4年前偷食被斷正 逼死天后女兒翻身無望
影視圈
11小時前
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
槍擊現場一片混亂。
00:43
悉尼邦迪海灘槍擊增至12死 警方：恐怖主義事件︱有片
即時國際
4小時前
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
古裝第一美人︱知名藝人何晴去世終年61歲 唯一演遍四大名著女角
即時中國
15小時前
有網民拍下英雄民眾奪槍經過。X@Àdnanô
悉尼邦迪海灘槍擊︱英勇市民埋伏奪槍 槍手節節後退天橋再施襲
即時國際
7小時前
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
謝霆鋒張栢芝18歲大仔Lucas「頹廢look」用餐 路人隨手一拍「神顏」衝上微博熱搜
影視圈
10小時前
貴價快餐店Five Guys向現實低頭！？特價餐$99漢堡+細薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
美式快餐店Five Guys再減價？劈價$99有齊漢堡+薯條+奶昔 網民：平唔平都唔係重點
飲食
15小時前
河南有28歲女教師在成親當日跳樓輕生，以控訴被家人逼婚。
珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生
即時中國
16小時前
更多文章
聞風至 - 哈電有力跑贏大市 | 鮮股落鑊
　　恒指昨日早段一度彈升261點，見25801點，惟其後顯著回落，午後更曾倒跌69點，見25471點；收報25530點，跌10點，全日成交金額續降至1824.8億元。 　　美國息口的消息並未為市場帶來太大沖喜，港股表現偏向牛皮，但電力相關股份仍然受AI熱潮又引發的潛在需求所推動而表現強硬，哈爾濱電氣（1133）正是其中一員，相信仍然是可持續跑贏大市的好選擇。 　　據報，由於美國AI數據
2025-12-12 02:00 HKT
鮮股落鑊