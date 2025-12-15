鄧力文 - 以太坊高速公路收費改革 | Exchange²

在加密貨幣世界，技術名詞往往層出不窮，Blob、CLOB、EIP-7918、Rollup，看似每一個都高深莫測，令不少投資者卻步。但如果抽離技術外殼，其實這些概念背後的商業邏輯，與現實世界並無太大分別。無論你經營的是豬肉檔，還是高端紅酒生意，核心問題永遠只有幾個：需求從何而來？你在解決甚麼問題。規模擴張後，利潤會否同步增加？生意做大了，究竟是「自己賺多了」，還是「只幫別人打工」？加密貨幣的各種新名詞，本質上只是用工程語言，去回答這些再傳統不過的商業問題。



以最近以太坊的Fusaka升級為例，市場關注的blob與EIP-7918，與其說是技術突破，不如說是一次商業模式的修正。可以把以太坊想像成一條高速公路，主鏈本來是最昂貴、最擁擠的主線（L1），而L2（Layer2）則是分流出來的專用車道（Blob），專門處理大量但低價值密度的交易。



Blob機制下新經濟



過去的問題在於，車流越多L2生意越好，但主鏈收的「過路費」卻未必同步增加，因為車都全走了小路，變相與主線的收益都脫鈎。EIP-7918的作用，正是把這條專用車道的收費機制，重新與主線的繁忙程度掛鈎，可以幻想是我們香港過海隧道中開一條專用綠色的通道。當整個網絡越忙，無論車行哪一條路，付出的費用都會提高，而這些費用最終會以ETH形式被銷毀。結果是L2發展不再只是規模擴張，而是真正轉化為以太坊自身的價值捕獲。



數據已開始反映這個轉變。截至12月11日，單小時的blob fees已較Fusaka升級前高出數千倍水平。單日ETH燃燒量達1527枚，其中高達98%來自blob費用，成為ETH燃燒的最大來源。這意味L2活躍度不再只是免費搭車，開始轉化為以太坊自身的價值，也讓市場重新看到ETH在擴容時代下，重回通縮敘事的可能性。



鄧力文